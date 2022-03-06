Музыкальный канал России прекратил роботу с "неугодными" певцами: Каменских, Дорном, Меладзе
Российский канал RU.TV разорвал контракты с артистами, не молчащими о войне в Украине. В список вошли как украинские, так и российские артисты: Потап, Настя Каменских, Иван Дорн, Валерий Меладзе и другие.
О своем решении руководство российского музыкального канала заявило днем ранее на инстаграмме. Все звезды, с которыми прекращено сотрудничество, высказывались против войны России с Украиной.
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В список "запрещенных" в России вошли:
- Надя Дорофеева;
- Потап;
- Настя Каменских;
- Иван Дорн;
- Валерий Меладзе;
- Вера Брежнева;
- Макс Барских;
- Светлана Лобода;
- группа "Аквариум";
- группа "2Маши".
Что интересно, украинская певица Ани Лорак, живущая и гастролирующая в России, не попала в список. В первую очередь в список вообще попали только Иван Дорн, Потап и Макс Барских, но впоследствии его расширили до того, что вы можете видеть выше.
В список "запрещенных" сначала попали три украинца / Скриншот из инстаграмма
Добавим, что во "второй" список также попали Алла Пугачева и Максим Галкин, но потом их убрали. Несколько дней назад они высказывали свою позицию против войны, а теперь и вовсе вроде бы покинули Россию в неизвестном направлении.
Российский музыкальный канал прекратил сотрудничество с некоторыми артистами / Скриншот из инстаграмма
Как заявило руководство канала, причиной принятого решения стали резкие высказывания музыкантов в адрес России и коллег по сцене на "обострившихся фоне отношений между Россией и Украиной".
Телеканал RU.TV во главу угла ставит уважение к слушателям. Напыщенное, пренебрежительное отношение музыкантов к российским слушателям при высказывании своей политической позиции не оставило выбора, поэтому было принято решение расторгнуть действующие контракты с вышеупомянутыми музыкантами,
– написали россияне, допустив, что на артистов "могла оказывать давление украинская сторона", чтобы они сказали свою позицию.
Реакция певцов
На запрет уже отреагировала украинская артистка, возмутившаяся дерзостью россиян диктовать свои утверждения и запреты.
"Ерунда, которую вы написали в посту... RU.TV, гибнут люди, умирают дети. Вы кем себя представили? Это мы закончили с вами сотрудничество, в день, когда ваша армия напала на наш мирный, свободолюбивый и талантливый народ. Мы прощаем вам вашу слепоту, хотя иногда надо шевелить своими извилинами. Проанализировать, может и в самом деле, вас бьют санкциями не просто так… Будьте добры, добавьте и меня, в этот ваш, великолепный список людей, с которыми вы больше не сотрудничаете!" – написала в инстаграмме Настя Каменских.
Пока ни один из других артистов не отреагировал на запрет российского канала, продолжая публиковать в сети сообщения с поддержкой украинцев. Правда, возникает вопрос, почему некоторые из этих артистов до сих пор имели контракты с российским музыкальным каналом, несмотря на 8-летнюю войну с Россией.