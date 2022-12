Музыка из Гарри Поттера и Хогвартса, которая вернет вас в детство и подарит рождественское настроение

В свое время фильм о маленьком Гарри покорил весь мир, а музыка из лент с первых нот напоминает нам о детстве и беззаботности. Предлагаем посмотреть подборку композиций, которые не только перенесут нас в уют, но и подарят праздничное настроение.

Гарри Поттер и философский камень: Рождество в Хогвартсе

Музыку к первым трем фильмам Поттерианы писал знаменитый композитор Джон Уильямс. Он создал те композиции, которые стали основой и последующих картин – Hedwig's Theme, Harry's Wondrous World, Nimbus 2000 и Leaving Hogwarts.

Почему первый фильм так ассоциируется со снегом, уютной зимой и Рождеством? Все потому, что его, как и второго "Поттера", снимал режиссер Крис Коламбус, создавший и фильмы "Один дома" и "Один дома-2".

В картине "Гарри Поттер и философский камень" подробно изображена подготовка к рождественским праздникам и сами празднования. Хагрид несет в Большой зал гигантскую елку, Гарри и Рон играют в магические шахматы. А впоследствии выживший мальчик получит свои первые подарки на Рождество. И вот, какая музыка играет на фоне:

Джон Уильямс – Christmas at Hogwarts: слушайте онлайн

Гарри Поттер и тайная комната: озабоченные праздники

Во втором фильме Гарри уже повзрослел, к тому же его ждали новые испытания. Этого Рождества Поттер вместе с друзьями варит волшебное зелье, немного испортившее имидж Гермиони (она превратилась в кошку).

Но при всем этом – в Большом зале падает снег, а кони запряжены в праздничные санки. Там снова играет Christmas at Hogwarts, поэтому предлагаем прослушать вступительную легендарную композицию Hedwig's Theme.

Джон Уильямс – Hedwig's Theme: слушайте онлайн

Гарри Поттер и узник Азкабана: первое посещение Госмида

Третья часть Поттерианы уже не так сосредоточена на рождественских праздниках, но и здесь не обходится без заснеженного Хогвартса. В этом Новом году Гарри отправляется в село Госмид под плащом-невидимкой, где куча сладостей и рождественских украшений.

Также в фильме происходит чуть ли не легендарное сражение снежками, когда Малфой с друзьями получают на орехи, и даже не знают, от кого.

Джон Уильям – The Whomping Willow and the Snowball Fight

Гарри Поттер и бокал огня: волшебный рождественский бал

Лучшее новогоднее настроение в четвертой части передает тематический рождественский бал, который проходит в Большом зале вместе с учениками других волшебных школ. Под магическую музыку танцевали не только Гарри с партнершей, но и Альбус Дамблдор, профессор МакГонагалл и даже неуклюжий Хагрид.

Патрик Дойл – Potter Waltz: слушайте онлайн

Гарри Поттер и орден Феникса: поцелуй под омелой

Каждая последующая картина о Гарри становилась все строже и жестче. Зимой произошло нападение на Артура Уизли, так что Поттеру приходилось быть все более осторожным.

Однако в фильме появилась и романтическая линия. Да, именно на праздники Гарри поцеловал Чо – это произошло под омелой. К тому же у елки Гарри, Рон и Гермиона обсуждают человеческие чувства. Помните фразу об "эмоциональном диапазоне размером с чайную ложку"?

Николас Гупер – The Kiss

Гарри Поттер и принц-полукровка: вечеринка Слагхорна

Мрачную и крайне напряженную атмосферу немного ослабили рождественские и новогодние кадры в фильме. Это вечеринка Горация Слагхорна, где происходят настоящие подростковые страсти, но не без участия сурового Снейпа. Само Рождество проходит в доме Уизли – Барлоге.

Николас Гупер – The Slug Party: слушайте онлайн

Гарри Поттер и Смертельные Реликвии: танец Гарри и Гермионы

Только в первой части "Даров смерти" есть рождественская сцена. Но и там она не так положительна, как в предыдущих частях Поттерианы. На Рождество Гарри и Гермиона отправились в долину Годрика, где посетили могилу Поттеров.

Самым милым моментом считают неожиданный танец Гарри и Гермионы в палатке среди заснеженного леса. Этого не было в книге, однако сценарист хотел подчеркнуть их преданную дружбу. Даже Джоан Роулинг поддержала такое отклонение от литературной версии. Поттер и Грейнджер танцуют под песню O Children, которая так же с первых нот напоминает нам о магии и волшебстве, хоть и является "магловской".

Nick Cave & The Bad Seeds – O Children: слушайте онлайн

Подборки для долгого прослушивания

Для самых верных поклонников Гарри Поттера предлагаем послушать длинные композиции, созданные на основе песен из фильмов. Их можно включать во время воздушных тревог в укрытиях, прогулок или как фон во время рабочего дня.