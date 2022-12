Музика з "Гаррі Поттера" та Гоґвортсу, яка поверне вас у дитинство та подарує різдвяний настрій

Свого часу фільм про маленького Гаррі підкорив увесь світ, а музика зі стрічок з перших нот нагадує нам про дитинство та безтурботність. Пропонуємо переглянути добірку композицій, які не лише перенесуть нас у затишок, але й подарують святковий настрій.

Один з найвідоміших літературних та кіновсесвітів "Гаррі Поттер" протягом багатьох років збирає своїх фанатів по всьому світу перед екранами. Ностальгією віє не тільки від літер у готичному стилі, але й від музики, яку впізнаєш з перших нот. 24 канал зібрав добірку треків, які нагадають вам про дитинство та різдвяний настрій.

Гаррі Поттер і філософський камінь: Різдво у Гоґвортсі

Музику до перших трьох фільмів Поттеріани писав знаменитий композитор Джон Вільямс. Він створив ті композиції, які стали основою і наступних картин – Hedwig’s Theme, Harry’s Wondrous World, Nimbus 2000 і Leaving Hogwarts.

Та чому перший фільм так асоціюється зі снігом, затишною зимою і Різдвом? Все тому, що його, як і другого "Поттера", знімав режисер Кріс Коламбус, який створив і фільми "Сам удома" і "Сам удома-2".

У картині "Гаррі Поттер і філософський камінь" детально зображено підготовку до різдвяних свят і самі святкування. Геґрід несе до Великої зали гігантську ялинку, Гаррі й Рон грають у магічні шахи. А згодом хлопчик, що вижив, отримає свої перші подарунки на Різдво. І ось, яка музика грає на тлі:

Джон Вільямс – Christmas at Hogwarts: слухайте онлайн

Гаррі Поттер і таємна кімната: заклопотані свята

У другому фільмі Гаррі вже подорослішав, до того ж на нього чекали нові випробування. Цього Різдва Поттер разом з друзями варить чарівне зілля, яке трохи зіпсувало імідж Герміоні (вона перетворилась на кішку).

Але попри все це – у Великій залі падає сніг, а коні запряжені у святкові санчата. Там знову грає Christmas at Hogwarts, тож пропонуємо прослухати натомість вступну легендарну композицію Hedwig's Theme.

Джон Вільямс – Hedwig's Theme: слухайте онлайн

Гаррі Поттер і в'язень Азкабану: перші відвідини Ґосміду

Третя частина Поттеріани вже не так зосереджена на різдвяних святах, але й тут не обходиться без засніженого Гоґвортсу. Цього Нового року Гаррі вирушає до села Ґосмід під плащем-невидимкою, де купа солодощів та різдвяних прикрас.

Також у фільмі відбувається мало не легендарна битва сніжками, коли Мелфой з друзями отримують на горіхи, й навіть не знають, від кого.

Джон Вільям – The Whomping Willow and the Snowball Fight

Гаррі Поттер і келих вогню: чарівний різдвяний бал

Найкращий новорічний настрій у четвертій частині передає тематичний різдвяний бал, який відбувається у Великій залі разом з учнями інших шкіл чарів. Під магічну музику танцювали не лише Гаррі з партнеркою, але й Албус Дамблдор, професорка Макґонеґел і навіть незграбний Геґрід.

Патрік Дойл – Potter Waltz: слухайте онлайн

Гаррі Поттер і орден Фенікса: поцілунок під омелою

Кожна наступна картина про Гаррі ставала все суворішою та жорстокішою. Взимку стався напад на Артура Візлі, тож Поттеру доводилось бути все обережнішим.

Однак у фільмі з'явилась і романтична лінія. Так, саме на свята Гаррі поцілував Чо – це сталося під омелою. До того ж саме біля ялинки Гаррі, Рон і Герміона обговорюють людські почуття. Пам'ятаєте фразу про "емоційний діапазон розміром з чайну ложку"?

Ніколас Гупер – The Kiss

Гаррі Поттер і напівкровний принц: вечірка Слизорога

Похмуру та вкрай напружену атмосферу трохи послабили різдвяні й новорічні кадри у фільмі. Це вечірка Горація Слизорога, де відбуваються справжні підліткові пристрасті, та не без участі суворого Снейпа. Саме Різдво проходить у домі Візлі – Барлозі.

Ніколас Гупер – The Slug Party: слухайте онлайн

Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: танець Гаррі й Герміони

Лише у першій частині "Дарів смерті" є різдвяна сцена. Але й там вона не така позитивна, як у попередніх частинах Поттеріани. На Різдво Гаррі з Герміоною вирушили до Ґодрикової долини, де відвідали могилу Поттерів.

Та найбільш милим моментом вважають несподіваний танець Гаррі та Герміони у наметі серед засніженого лісу. Цього не було у книжці, однак сценарист хотів підкреслити їхню віддану дружбу. Навіть Джоан Роулінг підтримала таке відхилення від літературної версії. Поттер і Ґрейнджер танцюють під пісню O Children, яка так само з перших нот нагадує нам про магію й чари, хоч і є "маглівською".

Nick Cave & The Bad Seeds – O Children: слухайте онлайн

Добірки для довгого прослуховування

Для найбільш відданих шанувальників Гаррі Поттера пропонуємо послухати довгі композиції, створені на основі пісень з фільмів. Їх можна вмикати під час повітряних тривог в укриттях, прогулянок, або як тло під час робочого дня.