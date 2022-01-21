Романы Памелы Андерсон часто перерастали в семейные отношения. За свою жизнь актриса 6 раз шла под венец. С кем именно она строила союз – читайте дальше.

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Мужья Памелы Андерсон

Томми Ли

В 1995 году Памела впервые вышла замуж. Тогда ее избранником стал рокер Томми Ли. В том же году актриса впервые забеременела, однако у нее случился выкидыш. Брак Андерсон и Ли длился 3 года и за это время у пары родилось два сына – Брендон Томас Ли (1996) и Дилан Джаггер Ли (1997).

Томми Ли и Памела Андерсон / Фото Getty Images

Кид Рок

Вторым мужем актрисы также стал рокер – Кид Рок. В 2006 году влюбленные сыграли роскошную свадьбу на яхте в Сен-Тропе. В ноябре того же года у Андерсона случился второй выкидыш, а в следующем году пара развелась.

Кид Рок и Памела Андерсон / Фото Getty Images

Рик Саломон

Дважды Андерсон выходила замуж за кинопродюсера Рика Саломона. Влюблены были вместе с 2007 по 2008 годы и с 2014 по 2015 годы.

Рик Саломон и Памела Андерсон / Фото Getty Images

Джон Питерс

В январе 2020 года Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера Джона Питерса. История этой пары достаточно длинная и запутанная. Они познакомились в 1989 году, затем разошлись, а возобновили отношения в конце 2019 года. Через несколько месяцев женились. Но уже 1 февраля 2020 года, меньше чем через две недели после свадьбы, объявили о разводе. Впоследствии выяснилось, что они не были женаты официально.

Памела Андерсон и Джон Питерс / Фото internewscast.com

Дэн Хейхерст

На карантине, который возник из-за пандемии коронавируса, Памела Андерсон закрутила роман с охранником Дэном Хейхерстом. Перед Рождеством 2020 года они тайно поженились. Да и этот союз знаменитости был недолгим. Уже через год после тайной свадьбы стало известно, что Памела и Дэн расстаются.

Дэн Хейхерст и Памела Андерсон / Фото с инстаграма rastasanctuary