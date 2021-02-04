Популярная украинская певица Ирина Федишин отдыхает в Доминикане с семьей. Такой подарок сделал на 34-летие ее муж. Звезда поделилась новым ярким фото из отпуска.

Источник: инстаграм Ирины Федишин

Успешная украинская певица Ирина Федишин в подарок на 34-летие от своего мужа Виталия Човныка получила отпуск в теплой Доминиканской Республике. И теперь артистка почти ежедневно радует сеть красивыми кадрами.

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Новое фото Ирины Федишин

Семья украинской знаменитости позировала на фоне большого бассейна и пальм. Перед камерой появилась Ирина Федишин в объятиях мужа Виталия Човныка. А рядом с ними стояли сыновья: Юрий и Олег.

Теперь певица демонстрирует поклонникам летние аутфиты, ведь одевается по погоде. Для нового дня отдыха звезда выбрала джинсовые минишорты с бахромой, что подчеркивали ее стройные ножки, и красный топ на тонких бретелях с декольте. Под ним был заметен черный купальник: вероятно, семья как раз направлялась на пляж.

Белокурые волосы Ирина Федишин собрала в пучок сзади, но выпустила несколько прядей. Она надела коричневые солнечные очки, которые дополняли образ. Певица слегка подчеркнула лицо макияжем. В подписи к фото она рассказала об условиях карантина в Доминикане.

"В Украине уже обед, а мы только идем завтракать (6 часов разницы). Здесь, кстати, стараются максимально придерживаться карантинных ограничений. В ресторане шведский стол: но все обязательно должны быть в масках. Еду никто сам не набирает, а вы показываете, что вы бы хотели и вам все накладывает официант. Вот такие нововведения", – поделилась Ирина Федишин.



Ирина Федишин с семьей / Фото с инстаграма Ирины Федишин

Поклонников артистки умилило новое фото: