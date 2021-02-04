Популярна українська співачка Ірина Федишин відпочиває в Домінікані з сім'єю. Такий подарунок зробив на 34-річчя її чоловік. Зірка поділилась новим яскравим фото з відпустки.

Джерело: інстаграм Ірини Федишин

Успішна українська співачка Ірина Федишин у подарунок на 34-річчя від свого чоловіка Віталія Човника отримала відпустку в теплій Домініканській Республіці. Тож тепер артистка майже щодня тішить мережу гарними кадрами.

До теми Ірина Федишин показала нові яскраві фото з сімейного відпочинку в Домінікані

Нове фото Ірини Федишин

Сім'я української знаменитості позувала на тлі великого басейну та пальм. Перед камерою постала Ірина Федишин в обіймах чоловіка Віталія Човника. А біля них стояли сини: Юрій та Олег.

Тепер співачка демонструє шанувальникам літні аутфіти, адже одягається відповідно до погоди. Для нового дня відпочинку зірка обрала джинсові мінішорти з торочками, що підкреслювали ї стрункі ніжки, та червоний топ на тонких бретелях з декольте. Під ним був помітний чорний купальник: ймовірно, сім'я саме прямувала на пляж.

Біляве волосся Ірина Федишин зібрала в пучок ззаду, але випустила кілька пасем. Вона вдягнула коричневі сонячні окуляри, що доповнювали образ. Співачка злегка підкреслила обличчя макіяжем. У підписі до фото вона розповіла про умови карантину в Домінікані.

"В Україні вже обід, а ми тільки йдемо снідати (6 годин різниці). Тут, до речі, стараються максимально дотримуватися карантинних обмежень. У ресторані шведський стіл: але всі обов’язково мають бути у масках. Їжу ніхто сам не набирає, а ви показуєте, що ви б хотіли і вам усе накидає офіціант. Ось такі нововведення", – поділилась Ірина Федишин.



Ірина Федишин з сім'єю / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Прихильників артистки замилувало нове фото: