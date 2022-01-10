Исполнительница редко показывает семейные фотографии, на которых изображена не только с мужем, но и с детьми. В праздничный период Тоня сделала исключение.

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Тоня Матвиенко показала редкое фото с двумя дочерьми

В новогоднюю ночь Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян пели в одном из лучших отелей Яремче. Там влюбленные также отметили Рождество. К семье присоединилась 6-летняя дочь Нина и 23-летняя Ульяна, которую Тоня родила в предыдущих отношениях. Все четверо позировали в красивом национальном наряде, что придало фотографии особой атмосферы и праздничности.

На лицах Тони, ее возлюбленного и дочерей сияли улыбки. Видно, что они счастливы провести праздничный период и начало Нового года все вместе, в такой компании. Матвиенко призналась, что она наполнилась атмосферой гор, снега и рождественских песен.

Тоня Матвиенко с мужем и дочками / Фото из инстаграма певицы

Напомним, на днях детей от первого брака показал и Арсен Мирзоян. Артист также позировал с двумя сыновьями в Яремче.