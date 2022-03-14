"Муж просит, а я боюсь": почему Даша Квиткова не убегает из-под Киева, хоть Добрынин уговаривает

Несмотря на угрозу бомбардировок, Даша Квиткова с 8-месячным сыном остается в доме под Киевом. Никита Добрынин просит жену уехать на Запад, но та страшно боится, что их авто расстреляют.

С начала войны, 24 февраля, Даша Квиткова живет у родителей, куда съехалось все семейство. До них доносятся звуки обстрелов, и они время от времени спускаются в подвал частного дома. Никита Добрынин просит любимую с сыном уехать в более безопасное место, хотя бы на Запад страны, но блогерше страшно.

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Почему Даша Квиткова боится бежать из Киева

Муж тоже просит уехать на Запад, а я боюсь на дорогу выехать. Как вижу, как там расстреливают машины,

– рассказала Даша Квиткова.

Скриншот из инстаграма Даши Квитковой

Блогерша, как и Никита Добрынин, очень волнуется за 8-месячного сына Льва, но дальняя дорога пугает ее больше, чем взрывы снарядов. Кроме того, малыш не дает им расклеиться. Пара сохраняет спокойствие, потому что он якобы "считывает состояние за две секунды".

"Я рада, что ему только 8 месяцев и он ничего не понимает. Потому что я вижу, как поменялись выражения у сестры и племянницы. Когда маленькая девочка, 5 лет, говорит "мама, скорее, надо идти в убежище, пока ракета не взорвалась" или "Россия напала на Украину, мы вернемся домой?" – это страшно", – написала Даша Квиткова.

Даша Квиткова с сыном Львом: фото

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Напомним, Даша Квиткова могла вырваться из-под Киева еще в первые дни войны. Семья Никиты Добрынина живет в Черновцах, где до сих пор тихо, и ее с сыном звали туда. Однако две недели назад ее пугали не расстрелы эвакуационных колонн, а разбитые мосты и опасная дорога.