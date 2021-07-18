Муж принцессы Беатрис очаровал снимком пары в годовщину свадьбы
Источник:инстаграм Эдоардо Мапелли Моцци
Королевская чета принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци отпраздновала годовщину свадьбы 17 июля. Муж внучки королевы опубликовал милое фото с женой и очаровал сеть.
17 июля 2020 года внучка Елизаветы II принцесса Беатрис и итальянский граф Эдоардо Мапелли Моцци поженились. Из-за пандемии коронавируса церемония прошла без сотни гостей и с определенными коррективами.
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Эдоардо Мапелли Моцци поздравил жену с годовщиной
Уже через год супруги, которые скоро станут родителями, отпраздновали первую годовщину свадьбы. По этому случаю Эдоардо опубликовал романтическое фото с любимой.
Принцесса Беатрис позировала с мужем на фоне гор. Она предстала в черном топе и больших солнцезащитных очках и улыбалась. Мапелли Моцци нежно прислонился к любимой.
Не могу поверить, что прошел год. С тех пор каждая секунда каждого дня была полна радости, счастья, смеха и любви. Ты самый добрый, самый милый и красивый человек в мире. Спасибо, любимая, за каждую секунду,
– написал Эдоардо.
Что известно о свадьбе принцессы Беатрис
- Из-за пандемии коронавируса молодожены вынуждены были внести коррективы в церемонию. Королевская пара отказалась от громкого мероприятия с сотнями гостей, а очевидцами стали всего 15 ближайших родственников. Пара пошла к алтарю в пятницу, 17 июля.
- По традиции, принцесса Беатрис вышла замуж в Виндзоре. Церемония бракосочетания прошла в Королевской часовне Всех Святых. Пара обошлась без карет и прочей королевской роскоши. В то же время свадебный букет невеста передала в Вестминстерское аббатство в Лондоне.
- Принцесса Беатрис обменялась клятвами с возлюбленным в любимом платье своей бабушки, Елизаветы II. Так, на свадьбу она надела винтажное платье от Нормана Хартнелла. Королева представала в этом наряде в 1962 году, на премьере фильма "Лоуренс Аравийский".