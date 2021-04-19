Звезда сериала "Острые козырьки" и серии фильмов о "Гарри Поттере" Хелен Маккрори умерла 16 апреля в возрасте 5 лет. Женщина боролась с онкологическим заболеванием. В память о своей любимой жене муж написал эссе.

К слову Умерла Хелен Маккрори – звезда "Гарри Поттера" и "Острых козырьков"

Когда я сажусь писать это, я слышу, как Хелен кричит мне из спальни: "Короче, Дэмиен, ведь это не про тебя!". Я постараюсь, но в выходные, когда газеты по праву будут отдавать дань уважения герцогу Эдинбургскому, тысячи других людей по всему миру вспоминают милую герцогиню, моего ребенка, королевскую особу по праву,

– начал свое эссе муж покойной актрисы.

Дэмиэн Льюис пояснил, что под словами "королевская особа" имеет в виду то уважение, которым Элен пользовалась в среде актеров. Ее еще часто называли "Дамой Хелен", как признался мужчина. Он добавил, что его любимая жена Хелен жила по "принципу доброты и щедрости" и была сосредоточена на том, чтобы "дарить счастье".

"Я никогда не встречал никого способного так радоваться жизни. Ее способность быть в настоящем и наслаждаться моментом – вдохновляла. Она верила в то, что нужно смотреть внутрь, а не на внешность. Вот почему ее внутренний мир так ярко озарил других", – написал Льюис.

Киноактер Дэмиэн Льюис подчеркнул, что их дети – 14-летняя дочь Манон и 13-летний сын Гулливер – получили в наследство от своей матери всю ее "бесстрашие, остроумие, интерес, талант и красоту".

Я хочу, чтобы у папочки были подруги, много подруг, ты должен снова любить. Любовь – это не чувство собственничества, но ты знаешь, Дэмиен, постарайся хотя бы на похоронах ни с кем не целоваться,

– привел слова покойной актрисы Дэмиен, когда она понимала, что может покинуть этот мир.

Кто поддержал актера

На смерть звезды отреагировало немало других знаменитостей. Среди них – актеры Томас Фелтон и Джейсон Айзекс, сыгравшие ее экранных сына и мужа в "Гарри Поттере", а также писательница Джоан Роулинг и Киллиан Мерфи. Об этом пишут в Entertainment Weekly.

"Так грустно прощаться так внезапно – у меня не было возможности сказать ей об этом, но она так сильно помогла мне сформироваться как личности – на экране и за его пределами. Она всегда была самой собой – остроумная, красноречивая, добрая и сердечная. Она не терпела дураков, но у нее всегда было время для всех. Спасибо, что осветили мне путь вперед и держали меня за руку, когда мне это было нужно", – поделился эмоциями 33-летний Томас Фелтон, сыгравший Драко Малфоя.

"Десятилетие назад мы вместе с Хелен участвовали в пробах к фильму. Я тогда пришел домой и сказал своей жене Эмме: "Думаю, я только что встретил самую большую актрису, которую когда-либо видел". После многих лет наблюдения за тем, как она завораживает публику, я не просто так думаю – я это знаю. В конце концов я узнал, что она также была очень остроумной, шокирующе непослушной и обладала чутким сердцем размером с планету", – написал 57-летний актер Джейсон Айзекс (Луциус Малфой).

(Луциус Малфой). "Я опустошена новостью о смерти Хелен Маккрори, выдающейся актрисы и замечательной женщины, которая покинула нас слишком рано. Мои глубочайшие соболезнования ее семье, особенно ее мужу и детям. Просто душераздирающие новости", – написала автор книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг.