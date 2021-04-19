Звезда сериала "Острые козырьки" и серии фильмов о "Гарри Поттере" Хелен Маккрори умерла 16 апреля в возрасте 5 лет. Женщина боролась с онкологическим заболеванием. В память о своей любимой жене муж написал эссе.
К слову Умерла Хелен Маккрори – звезда "Гарри Поттера" и "Острых козырьков"
Когда я сажусь писать это, я слышу, как Хелен кричит мне из спальни: "Короче, Дэмиен, ведь это не про тебя!". Я постараюсь, но в выходные, когда газеты по праву будут отдавать дань уважения герцогу Эдинбургскому, тысячи других людей по всему миру вспоминают милую герцогиню, моего ребенка, королевскую особу по праву,
– начал свое эссе муж покойной актрисы.
Дэмиэн Льюис пояснил, что под словами "королевская особа" имеет в виду то уважение, которым Элен пользовалась в среде актеров. Ее еще часто называли "Дамой Хелен", как признался мужчина. Он добавил, что его любимая жена Хелен жила по "принципу доброты и щедрости" и была сосредоточена на том, чтобы "дарить счастье".
"Я никогда не встречал никого способного так радоваться жизни. Ее способность быть в настоящем и наслаждаться моментом – вдохновляла. Она верила в то, что нужно смотреть внутрь, а не на внешность. Вот почему ее внутренний мир так ярко озарил других", – написал Льюис.
Киноактер Дэмиэн Льюис подчеркнул, что их дети – 14-летняя дочь Манон и 13-летний сын Гулливер – получили в наследство от своей матери всю ее "бесстрашие, остроумие, интерес, талант и красоту".
Я хочу, чтобы у папочки были подруги, много подруг, ты должен снова любить. Любовь – это не чувство собственничества, но ты знаешь, Дэмиен, постарайся хотя бы на похоронах ни с кем не целоваться,
– привел слова покойной актрисы Дэмиен, когда она понимала, что может покинуть этот мир.
Кто поддержал актера
На смерть звезды отреагировало немало других знаменитостей. Среди них – актеры Томас Фелтон и Джейсон Айзекс, сыгравшие ее экранных сына и мужа в "Гарри Поттере", а также писательница Джоан Роулинг и Киллиан Мерфи. Об этом пишут в Entertainment Weekly.
- "Так грустно прощаться так внезапно – у меня не было возможности сказать ей об этом, но она так сильно помогла мне сформироваться как личности – на экране и за его пределами. Она всегда была самой собой – остроумная, красноречивая, добрая и сердечная. Она не терпела дураков, но у нее всегда было время для всех. Спасибо, что осветили мне путь вперед и держали меня за руку, когда мне это было нужно", – поделился эмоциями 33-летний Томас Фелтон, сыгравший Драко Малфоя.
- "Десятилетие назад мы вместе с Хелен участвовали в пробах к фильму. Я тогда пришел домой и сказал своей жене Эмме: "Думаю, я только что встретил самую большую актрису, которую когда-либо видел". После многих лет наблюдения за тем, как она завораживает публику, я не просто так думаю – я это знаю. В конце концов я узнал, что она также была очень остроумной, шокирующе непослушной и обладала чутким сердцем размером с планету", – написал 57-летний актер Джейсон Айзекс (Луциус Малфой).
- "Я опустошена новостью о смерти Хелен Маккрори, выдающейся актрисы и замечательной женщины, которая покинула нас слишком рано. Мои глубочайшие соболезнования ее семье, особенно ее мужу и детям. Просто душераздирающие новости", – написала автор книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг.
- "Мне очень жаль потерять такого дорогого друга. Хелен была смешной, красивой и заботливой, она была человеком, полным сочувствия. Она также была одаренной актрисой – бесстрашной и прекрасной. Она удерживала каждую сцену, каждого персонажа, которого играла. Для меня было честью работать с этой блестящей женщиной, разделить столько забавных моментов за эти годы. Я буду очень скучать по своему другу. Моя любовь и мысли с Дэмиеном и ее семьей", – написал звезда сериала "Острые козырьки" и ее экранный племянник Киллиан Мерфи.