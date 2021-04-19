Зірка серіалу "Гострі картузи" та серії фільмів про "Гаррі Поттера" Гелен Маккрорі померла 16 квітня у віці 5 років. Жінка боролась з онкологічним захворюванням. У пам'ять про свою кохану дружину чоловік написав есе.

До слова Померла Гелен Маккрорі – зірка "Гаррі Поттера" та "Гострих картузів"

Коли я сідаю писати це, я чую, як Гелен кричить мені зі спальні: "Коротше, Деміен, адже це не про тебе!". Я постараюся, але у вихідні, коли газети по праву будуть віддавати данину поваги герцогу Единбурзькому, тисячі інших людей по всьому світу згадують милу герцогиню, мою дитину, королівську особу по праву,

– розпочав своє есе чоловік покійної акторки.

Деміен Льюїс пояснив, що під словами "королівська особа" має на увазі ту повагу, яким Гелен користувалась у середовищі акторів. Її ще часто називали "Дамою Гелен", як зізнався чоловік. Він додав, що його кохана дружина Гелен жила за "принципом доброти і щедрості" і була зосереджена на тому, щоб "дарувати щастя".

"Я ніколи не зустрічав нікого, здатного так радіти життю. Її здатність бути в сьогоденні і насолоджуватися моментом – надихала. Вона вірила в те, що потрібно дивитися всередину, а не зовні. Ось чому її внутрішній світ так яскраво осяював інших", – написав Льюїс.

Кіноактор Деміен Льюїс підкреслив, що їхні діти – 14-річна дочка Манон і 13-річний син Гуллівер – отримали у спадок від своєї матері усю її "безстрашність, дотепність, цікавість, талант і красу".

Я хочу, щоб у татка були подруги, багато подруг, ти повинен знову любити. Любов – це не почуття власництва, але ти знаєш, Деміен, постарайся хоча б на похоронах ні з ким не цілуватися,

– навів слова покійної акторки Деміен, коли вона розуміла, що може покинути цей світ.

Хто підтримав актора

На смерть зірки відреагувало чимало інших знаменитостей. Серед них – актори Томас Фелтон і Джейсон Айзекс, які зіграли її екранних сина і чоловіка у "Гаррі Поттері", а також письменниця Джоан Роулінг та Кілліан Мерфі. Про це пишуть в Entertainment Weekly.

"Так сумно прощатися так раптово – у мене не було можливості сказати їй про це, але вона так сильно допомогла мені сформуватися як особистості – на екрані і за його межами. Вона завжди була самою собою – дотепна, промовиста, добра і сердечна. Вона не терпіла дурнів, але у неї завжди був час для всіх. Спасибі, що освітили мені шлях вперед і тримали мене за руку, коли мені це було потрібно", – поділився емоціями 33-річний Томас Фелтон, який зіграв Драко Мелфоя.

"Десятиліття тому ми разом з Гелен брали участь в пробах до фільму. Я тоді прийшов додому і сказав своїй дружині Еммі: "Думаю, я тільки що зустрів найбільшу актрису, яку коли-небудь бачив". Після багатьох років спостереження за тим, як вона заворожує публіку, я не просто так думаю – я це знаю. Зрештою я дізнався, що вона також була жахливо дотепною, шокуюче неслухняною і володіла чуйним серцем розміром з планету", – написав 57-річний актор Джейсон Айзекс (Луціус Мелфой).

(Луціус Мелфой). "Я спустошена новиною про смерть Гелен Маккрорі, видатної актриси і чудової жінки, яка покинула нас занадто рано. Мої найглибші співчуття її родині, особливо її чоловікові і дітям. Просто несамовиті новини", – написала авторка книг про чарівника Гаррі Поттера Джоан Роулінг.