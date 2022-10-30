Муж Анны Тринчер впервые показал родного отца, который едва не убил его маму
Источник:инстаграмм Александра Волошина
В сентябре певица Анна Тринчер вышла замуж за блоггера Александра Волошина. Он никогда не показывал своего отца, потому что давно не поддерживает никаких отношений.
На днях Александр находился дома у родителей, где нашел альбом с семейными фотографиями. На одной из них блоггер изображен вместе с папой, которого никогда не видели подписчики.
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Александр Волошин впервые показал родного папу
Уже более 4 лет блогер вообще не общается с родным отцом. Причиной тому стало его отношение к маме Александра. Волошин говорил, что папа с ножом набрасывался на маму, угрожал убить.
Хотя блоггер часто рассказывал о папе, но никогда не показывал, как он выглядит. Лишь на днях Александр показал фото, на котором изображен с папой во время празднования дня рождения.
Муж Анны Тринчер показал папу / Скриншот инстаграм-сторис Волошина
Муж Анны Тринчер показал папу / Скриншот инстаграм-сторис Волошина
Напомним, Анна Тринчер также не общается с родным отцом. Муж тоже плохо относился к ее маме, угрожал. Бывали моменты, когда маме Анны приходилось скрываться от мужчины. Анна рассказывала, когда ей было 11 лет, папа пошел к другой женщине, у которой была дочь. Это стало самой большой изменой в жизни девушки и не зажило до сих пор.