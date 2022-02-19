Пока соцсети и группа Kalush Orchestra радуются, что Ярослава Лодыгина, который поставил им тройку в финале Нацотбора Евровидения-2022, уволили из Суспільного, Сергей Жадан его защищает. В отличие от рэперов и большинства еврофанов, писатель не считает, что "справедливость восторжествовала". Отставку режиссера он называет "печальным сигналом".

Важно После скандального Нацотбора: судью Ярослава Лодыгина уволили из Суспільного

Сергей Жадан об увольнении Ярослава Лодыгина

По мнению Жадана, Лодыгин "не наиграл на красную карточку". Он убежден, что его товарища уволили из-за "фейсбучного подхихикивания" и давления "диванных экспертов", тогда как отвечать за провальный Нацотбор Евровидения-2022 должен был бы весь оргкомитет Суспильного вещателя.

Я так и не понял, что Ярослав делал в жюри этого конкурса, зачем он там был нужен. Но прекрасно понимаю, что уволили его не за сомнительные высказывания о "людях с гор"... Проще всего сдать того, кто сегодня всем не понравился,

– высказался Сергей Жадан.

"Это история не о конкурсе – она о роковом кризисе общественного доверия, который нас истребляет изнутри... Это очень печальный сигнал. Он о том, насколько мы беспомощны в своих претензиях, категоричности и апломбе", – подытожил писатель.

Напомним, что Ярослав Лодыгин ушел в отставку, чтобы якобы "подтвердить кристально чистую репутацию Суспільного" в ситуации с Нацотбором-2022. Подписывая заявление на увольнение, он "признал часть ответственности" за далеко неидеальный конкурс.

Полный текст публикации Сергея Жадана:

Можете, конечно, сразу отписываться, но вся эта история с Ярославом Лодыгиным – некрасивая и, к сожалению, показательная. Поскольку история эта не столько о "конкурсе песенных талантов", сколько о традиционном украинском ритуале вождения хороводов вокруг "меченых и отлученных". Мы дальше с такой легкостью и энтузиазмом вытаптываем все, что успели приобрести, что иногда возникает впечатление, будто у украинцев вообще нет ощущения "своего", будто все держится исключительно на рефлексе столкнуть с корабля всех, чей цвет пальто тебе не нравится.

Самое гадкое в этом, конечно, вот это перманентное фейсбучное подхихикивание вполне вменяемых и адекватных людей, которые в глаза Ярославу никогда бы не сказали того, что радостно пишут в комментариях. Нормальные, умные люди, которые любят эту страну и хотят ей добра. Пожалуй, именно поэтому с такой готовностью присоединяются к "экспертным" комментариям о том, насколько "не такие" у нас журналисты, музыканты, писатели, художники, режиссеры. Сидят в этой перманентной ситуации украинского безвременья и украинской безсубъектности и упорно топят своих. Ну а чего – у нас же впереди вечность, верно?

Я так и не понял, что Ярослав делал в жюри этого конкурса, зачем он там был нужен. Но прекрасно понимаю, что уволили его не за сомнительные высказывания о "людях с гор". Просто нужна была жертва для героев социальных сетей, и, похоже, дружная команда организаторов, которую мы так поддерживаем, решила, что проще всего сдать того, кто сегодня всем не понравился. Просто отдать его на откуп и не париться. Ведь, очевидно, что Ярослав здесь на красную карточку не наиграл, но выкручиваться надо, а брать общую ответственность за то, что все немного слажали, не хочется.

Поэтому это история действительно не о конкурсе – она о роковом кризисе общественного доверия, который нас истребляет изнутри, о каком-то безнадежном проклятии украинского исторического, временного и сердечного расточительства – когда лучше сжечь дом, чтобы соседи не завидовали.

Да, я лицо максимально субъективное, поскольку Ярослава считаю своим другом, не услышал эту фамилию впервые во время финала конкурса, знаю, чем он занимался и до Суспільного и на Суспільном. И вот, поскольку я это знаю, то, извиняюсь, имею право на свою субъективность. Это очень печальный сигнал. Он о том, насколько мы беспомощны в своих претензиях, категоричности и апломбе. Но что? "Главное – всегда ходить с боевыми знаменами". Будьте все здоровы.