Техника мирового уровня, – Мозговая назвала лучшую певицу Украины

Украинская продюсерка Елена Мозговая откровенно поделилась, кого считает лучшей певицей в Украине.

Дочь народного артиста Украины Николая Мозгового отметила, что, к сожалению, эту певицу знает не так много людей. Хотя Елене эта артистка очень нравится.

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Мозговая сказала, кого считает лучшей певицей Украины

По мнению продюсера, мощной артисткой является Людмила Монастырская. Елена рассказала, что артистка выступает на лучших оперных сценах в разных странах мира.

Когда меня спрашивают, кто лучшая певица в Украине, ответ мой однозначен – Людмила Монастырская! И это лучшая певица не только нашей страны: это голос, харизма, талант, мастерство, техника мирового уровня и подтверждение тому ее блестящие выступления на лучших оперных сценах мира,

– отметила женщина.

Мозговая поделилась, что в Украине мало людей знают эту певицу. По словам Елены, сейчас музыкальную индустрию в нашей стране заполнил масс-маркет, не развивающий духовность человека.

Масс-маркет засорил головы продуктом, который не поднимает эмоциональный, духовный уровень человека, а наоборот, так сказать, заземляет. Я бы сказала, опускает этот уровень до плинтуса. Но это, в конце концов, выбор самого человека: слушать второсортное дерьмо, или наслаждаться высоким достоянием мировой музыкальной культуры,

– добавила продюсерка.

Что известно о певице