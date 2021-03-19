Победительница Евровидения-2016 Джамала выросла в семье музыкантов, однако родители были против ее карьеры певицы. Они уверяли, что это несерьезная профессия. К тому же в свое время именно папа не позволил дочери поехать учиться в Москву и получить известность именно там.

В программе "Слава+" артистка призналась, что еще в подростковом возрасте могла стать известной в России как джазовая исполнительница. Однако от переезда в Москву ее вовремя отговорил отец Алим Джамаладинов.

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Почему Джамала не развивает карьеру в России

Знаменитость с детства увлекалась музыкой и видела себя на сцене. В 16 лет она уехала на джазовый фестиваль Do#Dж в Донецке, где с бэндом получила вторую премию – 500 долларов. На конкурсе талантливую девушку заметил преподаватель джаза Российской академии музыки имени Гнесиных и предложил без экзаменов поступить в престижное учебное заведение.

Джамала согласилась, решив все самостоятельно без советов родителей. Однако папа Алим Джамаладинов был категорически против поступления дочери в Москву и запретил ехать в музыкальную академию.

Я приезжаю домой и говорю отцу, что еду в Москву, даже не спрашивая. Отец очень обиделся. Он сказал мне, что лучше пустить в Лос-Анджелес, Майами, только не в Москву. Я плакала, мы не разговаривали неделю, и это было для меня очень больно,

– поделилась певица.



Джамала с отцом / Фото с инстаграма

Она призналась, что была дерзким подростком и долго бунтовала. Лишь после победы на музыкальном конкурсе "Новая волна" и выступлений в Москве звезда поняла, почему отец был таким резким. По мнению Джамалы, этот город съедает.

"Потом я поняла, почему нет. Очень тяжелое место. Оно съедает. Я была слишком хорошей девочкой. Москва таких сжирает", – отметила артистка.

Как родители Джамалы относятся к ее музыкальной карьере

Сейчас родители полностью поддерживают Джамалу и одобряют все ее творческие решения. Однако более 20 лет назад были против ее карьеры певицы. Они считали эту профессию несерьезной и видели дочь юристом или экономистом.

"Давай какую-то нормальную профессию. Ну что такое певица? Это несерьезно", – вспомнила исполнительница слова мамы.

Ситуация обострялась на фоне того, что старшая сестра Джамалы Эвелина окончила музыкальное училище, консерваторию, аспирантуру по классу домры. По мнению родных певцы, одного музыканта в семье было достаточно.

Полное интервью Джамалы смотрите здесь: