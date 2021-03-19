Переможниця Євробачення-2016 Джамала виросла в родині музикантів, однак батьки були проти її кар'єри співачки. Вони запевняли, що це несерйозна професія. До того ж свого часу саме тато не дозволив доньці поїхати на навчання до Москви та здобути популярність саме там.

У програмі "Слава +" артистка зізналася, що ще в підлітковому віці могла стати відомою в Росії як джазова виконавиця. Однак від переїзду в Москву її вчасно відмовив батько Алім Джамаладінов.

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Чому Джамала не розвиває кар'єру в Росії

Знаменитість змалку захоплювалася музикою та бачила себе на сцені. У 16 років вона поїхала на джазовий фестиваль Do#Dж в Донецьку, де з бендом здобула другу премію – 500 доларів. На конкурсі талановиту дівчину помітив викладач джазу Російської академії музики імені Гнесіних та запропонував без іспитів вступити в престижний навчальний заклад.

Джамала погодилася, вирішивши все самостійно без порад батьків. Однак тато Алім Джамаладінов був категорично проти вступу доньки в Москву та заборонив їхати в музичну академію.

Я приїжджаю додому і кажу батькові, що їду в Москву, навіть не питаючи. Батько дуже образився. Він сказав мені, що краще пустить в Лос-Анджелес, Маямі, тільки не в Москву. Я плакала, ми не розмовляли тиждень, і це було для мене дуже боляче,

– поділилась співачка.



Джамала з батьком / Фото з інстаграму

Вона зізналась, що була зухвалим підлітком і довго бунтувала. Лише після перемоги на музичному конкурсі "Нова хвиля" та виступів у Москві зірка зрозуміла, чому батько був таким різким. На думку Джамали, це місто з'їдає.

"Потім я зрозуміла, чому ні. Дуже важке місце. Воно з'їдає. Я була надто доброю дівчинкою. Москва таких зжирає", – наголосила артистка.

Як батьки Джамали ставляться до її музичної кар'єри

Зараз батьки повністю підтримують Джамалу та схвалюють всі її творчі рішення. Проте понад 20 років тому були проти її кар'єри співачки. Вони вважали цю професію несерйозною та бачили доньку юристкою чи економісткою.

"Давай якусь нормальну професію. Ну що таке співачка? Це несерйозно", – пригадала виконавиця слова мами.

Ситуація загострювалася на тлі того, що старша сестра Джамали Евеліна закінчила музичне училище, консерваторію, аспірантуру по класу домри. На думку рідних співаки, однієї музикантки в родині було достатньо.

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