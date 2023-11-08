Если такое предложение поступит, – Моргенштерн заявил, что готов выступить в оккупированном Донбассе

Российский рэпер Алишер Моргенштерн, который ранее судился с СБУ и Минкультом, сообщил, что рассматривает возможность выступить на оккупированных территориях.

Известно, что в России певец был объявлен "иноагентом". Поэтому сейчас он проживает в Дубае и не может вернуться в страну-оккупантку. Артист поделился, что испугался, когда узнал о таком статусе.

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Моргенштерн ответил, готов ли выступить в оккупированном Донбассе

Рэпер признался, что боится возвращаться в Россию. Это связано с тем, что он не знает, как к нему относятся на родине. Он также ответил, может ли провести концерт перед оккупантами на Донбассе ради того, чтобы ему разрешили вернуться в Россию.

Ну, слушай, вопрос серьезный. Я буду тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит. По сути, с одной стороны, у меня будет возможность наконец давать концерты, домой съездить, в баню, в Уфу на дачу, с бабушкой увидеться,

– отметил Моргенштерн.

Однако точного ответа исполнитель пока дать не может. По его словам, если он выступит на оккупированных территориях, то станет причастен к политике.

Я так не хочу делать никаких политических высказываний. Но так или иначе буду решать это по мере поступления. Если придется делать выбор, буду тщательно обдумать. Сейчас пока не знаю,

– подчеркнул рэпер.

Почему Моргенштерн судился с СБУ