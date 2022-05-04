Моника Лю о литовском языке на Евровидении-2022: "Люди думали, что мы говорим по-русски"

Представительница Литвы на Евровидении-2022 Моника Лю будет петь на литовском языке. Она рассказала журналистам 24 канала, что подтолкнуло ее к использованию родного языка в песне.

В этом году на Евровидении-2022 представительница Литвы – Моника Любинайте – будет исполнять песню на родном литовском языке. Обычно участники конкурса поют по-английски, чтобы слова песни были всем понятны.

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Литовский язык на Евровидении-2022

Моника Лю призналась, что на использование литовского языка в первую очередь его вдохновили участники Евровидения-2021.

Это мой аргумент для людей, особенно для литовцев, говорящих: "Ой, никто не поймет, о чем ты поешь". До сих пор, сколько бы я ни путешествовала по миру, люди вокруг думали, что мы в Литве разговариваем на русском языке. Но это не так! У нас свой язык, свой алфавит. Меня очень раздражало, когда люди так считали,

– поделилась певица.

, в прошлом году на Евровидении победили Måneskin, певшие на итальянском языке. 2-е и 3-е места заняли Франция и Швейцария, которые покоряли сцену конкурса на французском, а 5 место заняла группа Go_A с звучавшей на украинском песней SHUM.

Моника Лю добавила, что почему-то многие считают, что литовцы говорят по-русски. В то время как их литовский язык является одним из старейших европейских языков.

"Еще где-то 10 лет назад, когда я была в США, все думали, что мы разговариваем на русском языке, на что мы, литовцы, говорили, что нет, потому что мы разговариваем на литовском языке, который является одним из старейших языков Европы", – призналась она.

И действительно, наш язык старый. Но иногда и сами литовцы стесняются, потому и говорят, что "никто не поймет, о чем я пою". Однако музыка – первый язык, потом уже идут слова. Я всегда объясняю, о чем я пою,

– заметила Моника.

Читайте полное интервью с Моникой Любовайте по ссылке в рамках проекта "Интервью 24".

Моника Любинайте убеждена, что на фоне войны в Украине ей удастся вернуть литовскому языку популярность: "Моя миссия в этом году – фактически вернуть литовский язык, потому что он звучит круто, и люди должны знать, что этот язык есть, особенно в контексте войны, которая продолжается в Украине".

Моника Лю – Sentimentai: смотрите видео