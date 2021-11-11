Монатик с женой и сыновьями побывал в океанариуме: фото из Дубая
Источник:инстаграм Монатика
Украинский мультиартист Монатик вместе с женой и сыновьями отдыхает в Дубае. Вся семья побывала в океанариуме. Исполнитель также показал архивную фотографию, которую сделали на том же месте два года назад.
Дмитрий Монатик стремится, чтобы его сыновья увидели как можно больше интересных мест. Он часто берет их с собой в путешествия, они вместе изучают мир.
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Монатик с семьей в Дубае
Артист обнародовал два фото из Дубая. На первом он с женой и сыновьями изображен в океанариуме. Второй снимок семья сделала в этом же месте. Но уже через 2 года. Сейчас артист с самыми родными снова изучает этот город, как будто впервые.
Поскольку в Дубае сейчас солнечно и жарко, то члены звездной семьи позируют в летнем, комфортном наряде. На лицах Платона и Даниила сияют улыбки. Похоже, что ребята любят путешествия не меньше, чем родители.
"С разницей в 2 года", – написал звездный папаша под фотографиями.
Монатик с семьей в Дубае / Фото из инстаграма артиста
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