Монатик с женой полетел в Италию: фото романтического уикенда

Украинский мультиартист Монатик и его жена Ирина отправились в короткое романтическое путешествие. Влюбленные полетели в Милан, где вместе наслаждаются красотой древних улочек и модных бутиков.

В перерыве между гастролями Монатик (настоящее имя – Дмитрий Монатик) решил несколько дней провести только с женой. Они отдыхают, гуляют по улочкам Милана и обновляют гардероб в элитных бутиках.

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Монатик с женой в Милане

Фото с уикенда влюбленные публикуют на личных страницах в инстаграме. Для прогулки по торговому центру и городу Дмитрий выбрал стильный костюм в клетку серого цвета, который состоял из укороченных брюк и пиджака, и белую рубашку. Из обуви выбрал белые кроссовки. Яркими дополнениями его аутфита стали цветные шнуровки и цветок на пиджаке. Также артист надел оригинальные солнцезащитные очки.

Ирина гуляла вместе с мужем в бежевых брюках, клетчатом пиджаке и белой футболке. Одежду соединила с черной обувью. Среди аксессуаров ее look дополняли ожерелье, серьги и сумочка. Волосы женщина уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и матовой помадой нюдового цвета на губах.



Монатик с женой в Милане / Фото из инстаграма Монатика



Монатик с женой в Милане / Фото из инстаграма Монатика

"Однажды в Милане с любимым модником", – написала Ирина под фото.



Монатик с женой в Милане / Фото из инстаграма Ирины Монатик