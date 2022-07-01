Самое главное – не отчаяться, – Монатик о войне и новом альбоме "ART Оборона"

Украинский исполнитель Монатик в начале полномасштабной войны выпустил трек "ART Оборона", однако со временем создал еще несколько песен, которые вместил в новый альбом. В него вошло 9 песен.

Кроме песни "ART Оборона", Монатик записал эмоциональную песню "Молчунам" на русском языке, в котором обратился к россиянам, закрывающим глаза на войну в Украине.

К слову "Нужно создавать что-то новое": что будет делать Монатик с русскоязычными песнями

Что касается других композиций, то он написал:

"И даже если у меня остался только день..."

"From U to z"

"2022"

"Мы выстоим"

"IV"

"Прижми"

"Так и будет"

"ART Оборона"

"Молчуном"

Если раньше репертуар Монатик был в основном русскоязычным, то сейчас в альбоме только две такие песни – "Молчунам" и "2022". Все остальные – украиноязычные. Что интересно, песню "Так и будет" Монатик записал совместно с сыновьями Даней и Платоном. В нем мальчики говорят, что мечтают о свободной стране.



Монатик с сыновьями / Фото из инстаграмма артиста

ART Оборона (My war story EP). Моя личная музыкальная история войны, которая, к сожалению, продолжается. По крайней мере те мысли, которые сегодня удалось превратить в стихи и музыку, в команде с невероятным саундпродюсером RMNK,

– написал о выходе миниальбома Monatik.

Мультиартист убежден, что сейчас важнее всего верить и не сдаваться. Он надеется, что его песни смогут отвлечь украинцев хоть на несколько минут от бурных событий:

"Почти 5 месяцев тревоги, страдания, страха и гнева, попыток отыскать себя, всю семью в разбитых мечтах, превратились в почти 19 минут музыкальных размышлений. Сегодня самое главное – не потерять надежду. Поэтому надеюсь, что Art Оборона не получит продолжения и война скоро исчезнет из Украины. А эта музыка – сможет отвлечь, вдохновить, напомнить... Создание музыки в эти времена, лично меня, спасает и защищает от погружения в коренастую тьму. Моя ART Oборона. Для вас...", – отметил Монатик.