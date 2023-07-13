MONATIK растрогал видео, исполнив новую песню прямо посреди улицы в Днепре
Источник:MONATIK
Украинский певец MONATIK прямо посреди улицы Днепра спел свою новую композицию "Люди…Камни…". Местные были тронуты импровизированным выступлением артиста.
Сейчас Дмитрий Монатик находится в благотворительном концертном туре "ART Оборона". В каждом новом городе артист вживую поет для своих поклонников.
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На днях исполнитель был в Днепре, где устроил импровизированное выступление вместе с оркестром прямо посреди улицы. MONATIK спел "Люди…Камни…".
Также артист представил mood-видео на новую песню. В клипе Монатик чувственно исполняет трек вместе со скрипачами, виолончелистом, трубачами, вокалистками, барабанщицей, пианистом и гитаристом.
MONATIK выступил посреди улицы Днепра: видео
Поклонники были в восторге от исполнения песни. Они выразили восхищение и засыпали Монатика приятными словами:
- "Как же это красиво, сильно и глубоко… Муравьи от этого лампового пения и глубокого текста".
- "Вот так начало представляю, как тетушка с балкона удивится при виде этого ролика".
- "Днепр вас любит. Очень красиво".
- "Супер. В самое сердце".
- "Боже мой! как это красиво!"
- "Невероятно! Вдохновляет. Энергия, живая музыка".
- "Супер! В живую просто вау.."
- "Это так красиво и волшебно".
- "Какой же вы талантлив. Вы прекрасно поете".
- "Как хорошо. Муравьи по телу".
Недавно Монатик во время воздушной тревоги провел концерт в укрытии. Это произошло в Прилуках, где артист вместе с командой и зрителями прошел в бомбоубежище, чтобы спеть в более безопасном месте. Видео выступления можно посмотреть по ссылке.