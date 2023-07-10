К тому же песня заняла третье место в трендах ютуба. Трек "Не брало" перегнал музыкальную композицию Владимира Дантеса "Слышишь". Впереди только новинка от исполнителя PARFEINUK и Нади Дорофеевой.
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"Не брало" становится все популярнее
Музыкальная композиция вышла около 10 дней назад, а клип просмотрели уже более 300 тысяч раз. На видео уже тысячи лайков и десятки комментариев.
OSTY – "Не брало": слушайте онлайн
Реакция сети
В основном все в восторге от новой композиции. Как отмечают слушатели, песня легко запоминается и потом ее трудно забыть:
- "Опа, новый хит подъехал";
- "Песня просто огонь";
- "Уберите уже этого Ди Каприо на минималках из рек. Эта песня у меня из головы не вылезает";
- "Я рад, что украинская музыка набирает обороты";
- "Трек настолько крутой, что я его слушала на репите. Молодец, так держать";
- "Просто открытие этого лета. Весь альбом на повторе";
- "Этот трек у меня на повторе уже несколько дней";
Отрывок из песни "Не брало"
Я пил, но меня не брало,
Потому что всегда мало
Я пил, музыка играла
Меня качало
Несет Галя воду, словно из Голливуда
Я снова танцую, будто magic вуду
Кто бы ни говорил тебе "скоро буду"
Никогда не будет скоро, он гуляет где-то в горах
Разгоняю облака, колыхаются цветы
Не спрашивай ничего, в моей голове ветер
На улице темно, но солнце светит
Будто и не угасало
Я пил, но меня не брало,
Потому что всегда мало
Я пил, музыка играла
Меня качало