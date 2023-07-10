К тому же песня заняла третье место в трендах ютуба. Трек "Не брало" перегнал музыкальную композицию Владимира Дантеса "Слышишь". Впереди только новинка от исполнителя PARFEINUK и Нади Дорофеевой.

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"Не брало" становится все популярнее

Музыкальная композиция вышла около 10 дней назад, а клип просмотрели уже более 300 тысяч раз. На видео уже тысячи лайков и десятки комментариев.

OSTY – "Не брало": слушайте онлайн

Реакция сети

В основном все в восторге от новой композиции. Как отмечают слушатели, песня легко запоминается и потом ее трудно забыть:

"Опа, новый хит подъехал";

"Песня просто огонь";

"Уберите уже этого Ди Каприо на минималках из рек. Эта песня у меня из головы не вылезает";

"Я рад, что украинская музыка набирает обороты";

"Трек настолько крутой, что я его слушала на репите. Молодец, так держать";

"Просто открытие этого лета. Весь альбом на повторе";

"Этот трек у меня на повторе уже несколько дней";

Отрывок из песни "Не брало"

Я пил, но меня не брало,

Потому что всегда мало

Я пил, музыка играла

Меня качало

Несет Галя воду, словно из Голливуда

Я снова танцую, будто magic вуду

Кто бы ни говорил тебе "скоро буду"

Никогда не будет скоро, он гуляет где-то в горах

Разгоняю облака, колыхаются цветы

Не спрашивай ничего, в моей голове ветер

На улице темно, но солнце светит

Будто и не угасало

Я пил, но меня не брало,

Потому что всегда мало

Я пил, музыка играла

Меня качало