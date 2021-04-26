Монатик редко дает интервью и рассказывает о личной жизни. Однако иногда артист все-таки делает исключения и делится с поклонниками интересными подробностями.

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Монатик о переезде в Киев

Певец переехал в Киев, когда его на работу пригласила Наталья Могилевская. В 2008 году Дмитрий остался без заработка, поскольку начался финансовый кризис, однако из Киева уезжать не хотел и не делал из этого проблему.

Знакомый предложил Дмитрию работу администратора в школе танца. Тогда Монатик следил за чистой, отвечал на звонки, продавал абонементы и просто ночевал в этой школе. Там он также старался быть артистом.

Там были удобные карематы. Поскольку у меня был ключ от помещения, я мог зайти туда и заночевать. Также там были зал и музыка. Мог тренироваться столько, сколько хотел,

– поделился Дмитрий.

Благодаря упорству и ежедневной работе над собой маленькими шагами Монатик смог достичь желаемого успеха. Теперь его песни поют миллионы.

Однако у Дмитрия были и комплексы, которые мешали ему двигаться дальше.

У меня были неровные зубы. Я постоянно улыбался на одну сторону,

– рассказал Монатик.

Впоследствии эту проблему он решил. Также артист принял свой низкий рост и понял, что это еще одна его изюминка.

Знакомство с женой и ее поддержка

Важную роль в жизни артиста сыграла жена Ирина. Долгое время Монатик скрывал свой брак. Оказалось, что он и Ирина познакомились почти сразу после переезда музыканта в столицу.

Я никому не показывал свои песни. Никогда. А ей так захотелось показать. Помню, как она тогда сказала: "Боже, это должны услышать все". Я тогда домой не возвращался, а летел,

– вспомнил Дмитрий.

Впоследствии возлюбленная стала концертным директором Монатика. Теперь у них семейный бизнес, построенный на поддержке и доверии: "крепче не бывает".

Монатик о детях

Теперь Дмитрий взрослый мужчина, он воспитывает двух сыновей. И именно семью считает своим величайшим достижением. Звездный папаша поделился, что старший сын Даниил легко запоминает мелодии. А вот младший Платон ловко танцует. Вместе с ним Монатик ходит на тайский бокс. Артист обожает проводить время с сыновьями, и подобные тренировки для него как праздник.