Монатік рідко дає інтерв'ю та розповідає про особисте життя. Проте інколи артист все-таки робить винятки та ділиться з прихильниками цікавими подробицями.

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Монатік про переїзд в Київ

Співак переїхав в Київ, коли його на роботу запросила Наталія Могилевська. У 2008 році Дмитро залишився без заробітку, оскільки почалася фінансова криза, проте з Києва їхати не хотів і не робив з цього проблему.

Знайомий запропонував Дмитру роботу адміністратора в школі танцю. Тоді Монатік стежив за чистою, відповідав на дзвінки, продавав абонементи та просто ночував у цій школі. Там він також навався бути артистом.

Там були зручні каремати. Оскільки в мене був ключ від приміщення, я міг зайти туди й заночувати. Також там були зал та музика. Міг тренуватися стільки, скільки хотів,

– поділився Дмитро.

Завдяки наполегливості та щоденній роботі над собою маленькими кроками Монатік зміг досягнути бажаного успіху. Тепер його пісні співають мільйони.

Однак у Дмитра були й комплекси, які заважали йому рухатися далі.

В мене були нерівні зуби. Я постійно усміхався на одну сторону,

– розповів Монатік.

Згодом цю проблему він вирішив. Також артист прийняв свій низький ріст і зрозумів, що це ще одна його родзинка.

Знайомство з дружиною та її підтримка

Важливу роль в житті артиста відіграла дружина Ірина. Тривалий час Монатік приховував свій шлюб. Виявилося, що він та Ірина познайомилися майже одразу після переїзду музиканта у столицю.

Я нікому не показував свої пісні. Ніколи. А їй так захотілося показати. Пам'ятаю, як вона тоді сказала: "Боже, це мусять почути всі". Я тоді додому не вертався, а летів,

– пригадав Дмитро.

Згодом кохана стала концертним директором Монатіка. Тепер у них сімейний бізнес, що побудований на підтримці та довірі: "Міцнішого не буває".

Монатік про дітей

Тепер Дмитро дорослий чоловік, він виховує двох синів. І саме сім'ю вважає своїм найбільшим досягненням. Зірковий татусь поділився, що старший син Данило легко запам'ятовує мелодії. А от молодший Платон вправно танцює. разом із ним Монатік ходить на тайський бокс. Артист обожнює проводити час з синами і подібні тренування для нього наче свято.