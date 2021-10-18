Монатик признался, что друзья насмехались над его званием заслуженного артиста Украины

На параде к 30-летию Независимости президент Владимир Зеленский вручил Монатику звание заслуженного артиста Украины. По его словам, государственная награда стала поводом для шуток друзей. Как близкие смеялись над певцом, узнавайте дальше.

Об насмешках коллег Монатик рассказал Екатерине Осадчей, мужу которой тоже перепадало от друзей и знакомых. Правда, заслуженным артистом Украины Юрий Горбунов стал в 2015 году. Если в соцсетях певца засыпали поздравлениями, то в реальной жизни – сильно подшучивали.

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Конечно, впервые, когда я увиделся с командой, все: "О заслуженный", "А давай с заслуженным сфоткаемся", "А ты когда-то пел с заслуженным?" И все время такая штука, до сих пор не могу привыкнуть,

– поделился Монатик.

Он добавил, что к нему не стоит обращаться Дмитрий Сергеевич, потому что якобы "все, как было, ничего не изменилось".



Зеленский вручает Монатику звание заслуженного артиста Украины / Скриншот из инстаграм-сторис певца

, со званием заслуженного артиста Украины Монатика поздравляли подруга Надя Дорофеева, экс-подопечные Lida Lee и Nino Basilaya, танцор Влад Яма, клипмейкер Алан Бадоев и другие звезды шоу-биза.

К слову, звание заслуженного рэпер Потап получил на год раньше, чем Монатик, в июне 2020 года. Его государственная награда не на шутку удивила публику. Сам продюсер объяснял, что не отказался от награды, потому что хотел быть "первым артистом в рэп-музыке, который получил это звание".