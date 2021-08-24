35-летний Монатик с улыбкой и слезами на глазах получал звание заслуженного артиста Украины вместе с другими выдающимися деятелями культуры. Он лично пожал руку Зеленскому и заявил: "Господин президент, спасибо, это большая честь. С Днем Независимости Украины. Поздравляю".
К теме В День Независимости: Монатик получил звание заслуженного артиста Украины
Через несколько часов после масштабного парада на площади Независимости певец опубликовал видеофрагмент вручения награды в личном профиле. Заслуженный артист Украины сдержанно поблагодарил страну за признание и намекнул, что его мечта осуществилась.
Мечтать не вредно. Мечтать так важно. Для меня это очень большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру. С Днем Независимости, Украина,
– отреагировал Монатик.
Жена мультиартиста и менеджер Monatik Corporation Ирина Демичева была куда более эмоциональной чем Монатик. Она призналась, что 30-ю годовщину Независимости Украины запомнит на всю жизнь. И все благодаря государственной награде, которую ее звездный муж получил из рук Зеленского.
"Наша гордость и любовь! Монатик, ты действительно заслуженный артист, ведь каждое достижение ты получаешь своим трудом и любовью к профессии, команде, коллегам. Твоя любовь к людям и делу своей жизни такая многогранная и не имеет границ. Ты каждый день делаешь все для того, чтобы творчество Made in Ukraine с гордостью узнавали во всем мире", – с гордостью написала Ирина Демичева в личном профиле в инстаграме.
Зеленский вручает Монатику звание заслуженного артиста Украины / Скриншот из инстаграм-сторис певца
Награда Монатика "Заслуженный артист Украины" / Скриншот из инстаграм-сторис певца
Как Монатика поздравляют звездные коллеги:
- Надя Дорофеева: "Горжусь";
- Юрий Горбунов: "Поздравляем, так держать! Браво";
- Леся Никитюк: "Ура";
- Влад Яма: "Достойный на миллион процентов";
- Андре Тан: "Мои поздравления";
- Алан Бадоев: "Дима, это очень заслуженно, поздравляю! Спасибо за твой труд и творчество";
- Иван Фролов: "Гордость Украины";
- Lida Lee: "С заслуженной и долгожданной наградой! Ура";
- Nino Basilaya: "Наконец-то! Заслуженно! Поздравляю тебя";
- Светлана Лобода: "Дима, мои поздравления! Ты – гордость".