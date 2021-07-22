Монатик презентовал клип, который снял в Греции: видео
Источник:ютуб-канал Монатика
Украинский мультиартист Монатик порадовал поклонников музыкальной новинкой. Он презентовал клип на зажигательный трек "Зажигай" (JOMO). Видео на эту песню музыкант снимал в солнечной Греции.
Монатик не часто презентует новые видеоработы, поэтому новый хит очень порадовал его фанатов. Трек "Зажигай" – летняя, зажигательная композиция, которая уже успела покорить сердца украинских слушателей.
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Клип Монатика на песню "Зажигай" (JOMO)
Съемки клипа проходили на родине Венеры Милосской – греческом острове Милос. В видео можно насчитать 11 пейзажей, которые завораживают теплой атмосферой и летним настроением. Все они чередуются с образами 28 ярких и неординарных героев. Монатик отметил, что каждый из этих образов был проработан до мельчайших деталей.
Главный образ для Монатика создал украинский дизайнер Иван Фролов. В видео артист предстал перед камерами в нескольких ярких летних костюмах, которые гармонично сочетаются с общей атмосферой клипа.
Второе название песни "Зажигай" – JOMO, что расшифровывается так: Joy of missing out. В переводе с английского это выражение означает радость упущенной возможности, которая призывает нас принять удовольствие от выбора того, что мы хотим или не хотим делать.
Монатик – "Зажигай" (JOMO): смотрите видео онлайн
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