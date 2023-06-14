Монатик отправил фуру гуманитарной помощи в Херсонскую область: сколько денег потратил на это

Украинский певец Дмитрий Монатик в рамках благотворительного тура по городам Украины "ART Оборона" собирает средства на помощь семьям и детям с прифронтовых и пострадавших от полномасштабного вторжения территорий. Артист поделился первыми результатами этого тура.

Исполнитель после пяти концертов "ART Обороны" вместе с благотворительным фондом "Твоя опора" смог закупить гуманитарную помощь и отправить ее в Херсонскую область.

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Монатик отправил помощь на Херсонщину

Ранее артист гастролировал за границей, а теперь отправился в первый за время полномасштабной войны тур по Украине.



После первых 5 концертов благотворительного тура "ART Оборона" вместе с Фондом "Твоя опорами" мы отправили фуру гуманитарной помощи на Херсонщину! Находясь на Хмельнитчине, мы встретились с волонтерами, которые уже перевезли все собранное,

– написал в соцсетях украинский певец.

Известно, что артисту и волонтерам удалось закупить необходимые вещи на триста двадцать пять тысяч гривен, их уже отправили в Херсонскую область

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Автор София Хомышин