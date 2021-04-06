Украинский исполнитель Монатик на прошлой неделе впервые показал лицо своих маленьких сыновей – Даниила и Платона. Вместе с женой Ириной они все снялись для украинского журнала L'Officiel. Певец показал, как проходили съемки.

"Бэкстейдж" съемок, или же видео за кулисами съемки очаровало уже нескольких тысяч поклонников. В нем Монатик показал своих сообразительных и непоседливых мальчишек, которые с радостью позировали для фотографа.

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На фоне видеоролика можно услышать его новую песню "Ресницы безопасности", которую он выпустил в день своего 35-летия 1 апреля и посвятил ее всем важным моментам в жизни, в частности – рождению его детей.

Что интересно, именно в тот день он впервые показал публике своих сыновей, лица которых ранее тщательно скрывал от публики. Похоже, он готов, чтобы общественность больше о них узнала и наслаждалась родительскими кадрами Монатика.

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