Видео, пропитанное любовью: Монатик растрогал сеть роликом со своими сыновьями
Украинский исполнитель Монатик на прошлой неделе впервые показал лицо своих маленьких сыновей – Даниила и Платона. Вместе с женой Ириной они все снялись для украинского журнала L'Officiel. Певец показал, как проходили съемки.
Источник:инстаграм Монатика
"Бэкстейдж" съемок, или же видео за кулисами съемки очаровало уже нескольких тысяч поклонников. В нем Монатик показал своих сообразительных и непоседливых мальчишек, которые с радостью позировали для фотографа.
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На фоне видеоролика можно услышать его новую песню "Ресницы безопасности", которую он выпустил в день своего 35-летия 1 апреля и посвятил ее всем важным моментам в жизни, в частности – рождению его детей.
Что интересно, именно в тот день он впервые показал публике своих сыновей, лица которых ранее тщательно скрывал от публики. Похоже, он готов, чтобы общественность больше о них узнала и наслаждалась родительскими кадрами Монатика.
Реакция фанатов
- "Невероятная семья";
- "Смотришь и понимаешь, что мир имеет таких классных людей";
- "Кайф! Видео, пропитанное любовью. Вы – пример!";
- "Слишком трогательно";
- "Ну, привет, Даня и Платон! Замечательные ребята! Папины глаза, мамина улыбка";
- "Столько тепла от видео и вашей семьи";
- "Прекрасные!".
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