Популярная украинская певица Джамала приняла участие в новой стильной фотосессии. Она продемонстрировала комфортный и оригинальный образ в молочном наряде.

Источник: инстаграм Джамалы

Известная украинская певица Джамала часто делится с поклонниками новыми фотографиями. Звезда в своем блоге общается с фанами и делится образами.

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Образ Джамалы

На днях знаменитость опубликовала очередную серию фотографий с новой фотосъемки. Для нее она выбрала комфортный, но стильный наряд от украинского бренда Bobkova. Цена такого аутфита составила около 5 500 гривен.

Джамала предстала перед камерой в нежном костюме молочного цвета, который состоял из длинной кофточки и широких брюк. Образ певица дополнила золотой тонкой цепочкой на руке.



Джамала / Фото из инстаграма Джамалы

Звезда распустила темные волосы и уложила их легкими волнами, что придало look женственности и утонченности. Также она сделала роскошный макияж на лице. Артистка подчеркнула веки золотистыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила коричневой матовой помадой.

"Мечтай", – подписала фото Джамала.



Джамала / Фото из инстаграма Джамалы

Поклонников очаровал новый образ певицы: