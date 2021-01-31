В молочном костюме: Джамала похвасталась стильным образом – фото
Популярная украинская певица Джамала приняла участие в новой стильной фотосессии. Она продемонстрировала комфортный и оригинальный образ в молочном наряде.
Источник: инстаграм Джамалы
Известная украинская певица Джамала часто делится с поклонниками новыми фотографиями. Звезда в своем блоге общается с фанами и делится образами.
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Образ Джамалы
На днях знаменитость опубликовала очередную серию фотографий с новой фотосъемки. Для нее она выбрала комфортный, но стильный наряд от украинского бренда Bobkova. Цена такого аутфита составила около 5 500 гривен.
Джамала предстала перед камерой в нежном костюме молочного цвета, который состоял из длинной кофточки и широких брюк. Образ певица дополнила золотой тонкой цепочкой на руке.
Джамала / Фото из инстаграма Джамалы
Звезда распустила темные волосы и уложила их легкими волнами, что придало look женственности и утонченности. Также она сделала роскошный макияж на лице. Артистка подчеркнула веки золотистыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила коричневой матовой помадой.
"Мечтай", – подписала фото Джамала.
Джамала / Фото из инстаграма Джамалы
Поклонников очаровал новый образ певицы:
- Великолепные фото;
- Прекрасная;
- Гордость Крыма;
- Какая замечательная;
- Супер.
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