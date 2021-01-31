Популярна українська співачка Джамала взяла участь в новій стильній фотосесії. Вона продемонструвала комфортний та оригінальний образ у молочному вбранні.

Джерело: інстаграм Джамали

Відома українська співачка Джамала часто ділиться з прихильниками новими світлинами. Зірка у своєму блозі спілкується з фанами та ділиться образами.

Дивіться також Джамала і Євген Філатов обиратимуть пісню Go_A на Євробачення-2021

Образ Джамали

Днями знаменитість опублікувала чергову серію світлин з нової фотозйомки. Для неї вона обрала комфортне, але стильне вбрання від українського бренду Bobkova. Ціна такого аутфіту склала близько 5500 гривень.

Джамала постала перед камерою у ніжному костюмі молочного кольору, що складався з довгої кофтинки та широких штанів. Образ співачка доповнила золотим тонким ланцюжком на руці.



Джамала / Фото з інстаграму Джамали

Зірка розпустила темне волосся та вклала його легкими хвильками, що додало look жіночності та витонченості. Також вона зробила розкішний макіяж на обличчі. Артистка підкреслила повіки золотистими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала коричневою матовою помадою.

"Мрій", – підписала фото Джамала.



Джамала / Фото з інстаграму Джамали

Шанувальників зачарував новий образ співачки: