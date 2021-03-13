С мокрыми волосами: Рита Ора показала пышную грудь в откровенном боди – горячее фото
Успешная британская певица Рита Ора поделилась жарким фото и завела сеть. Звезда позировала в откровенном боди с вырезами и засветила пышную грудь.
Источник:инстаграм Риты Оры
Знаменитая британская исполнительница Рита Ора является одной из певиц, которые не стесняются позировать в эротическом или откровенном наряде. Звезда обнародовала новое горячее фото и взбудоражила воображение поклонников.
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Горячее фото Риты Оры
Певица позировала в комнате, наполненной искусственным розовым светом. Рита Ора предстала перед камерой в темно-синем боди оригинального пошива, который едва прикрыл пышную грудь артистки. Наряд также удачно акцентировал на тонкой талии звезды и ее аппетитных бедрах. Знаменитость обольстительно смотрела в объектив, делая свой внешний вид еще пикантнее.
Соблазнительности снимку добавила трендовая прическа с эффектом мокрых волос, которые были уложены нежными волнами. Look дополнил маникюр в бежево-черных цветах. Она накрасила веки фиолетовыми тенями и подчеркнула губы нюдовой помадой.
Рита Ора / Фото из инстаграма Риты Оры
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