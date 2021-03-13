Успішна британська співачка Ріта Ора поділилась спекотним фото й завела мережу. Зірка позувала у відвертому боді з вирізами та засвітила пишні груди.

Знаменита британська виконавиця Ріта Ора є одною з співачок, які не соромляться позувати в еротичному чи відвертому вбранні. Зірка оприлюднила нове гаряче фото й розбурхала уяву шанувальників.

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Гаряче фото Ріти Ори

Співачка позувала в кімнаті, наповненій штучним рожевим світлом. Ріта Ора постала перед камерою в темно-синьому боді оригінального пошиття, яке ледь прикрив пишні груди артистки. Вбрання також вдало закцентувало на тонкій талії зірки та її апетитних стегнах. Знаменитість звабливо дивилась в об'єктив, роблячи свій зовнішній вигляд ще пікантнішим.

Спокусливості знімку додала трендова зачіска з ефектом мокрого волосся, яке було вкладене ніжними хвильками. Look доповнив манікюр у бежево-чорних кольорах. Також Ріта Ора зробила ефектний макіяж, що вдало завершив образ. Вона нафарбувала повіки фіолетовими тінями й підкреслила губи нюдовою помадою.



Ріта Ора / Фото з інстаграму Ріти Ори