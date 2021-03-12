Одна из самых известных танцовщиц Украины 32-летняя Илона Гвоздева пять месяцев назад стала мамой во второй раз, родив сына Доминика. После родов она редко появлялась на экранах и не демонстрировала обольстительные образы на паркете. На отдыхе в Египте звезда не упустила возможность похвастаться фигурой в купальнике.

На днях участница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева полетела в Египет с мужем, дочкой и сыном. На территории пятизвездочного отеля на побережье Красного моря она устроила соблазнительную съемку в купальнике, впервые показав формы после рождения второго ребенка.

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Фото Илоны Гвоздевой в купальнике

Перед камерой танцовщица появилась в сексуальном купальнике нежно-голубого цвета. Оригинальный бюстгальтер с разрезом между грудью выгодно подчеркнул бюст Илоны Гвоздевой, а трусики с низкой посадкой позволили засветить животик. По фото видно, что после вторых родов она не вернулась в идеальную форму, однако в инстаграм-сторис звезда публикует кадры из спортзала и демонстрирует, как работает над собой.

Свой образ красавица завершила кепкой темно-синего цвета, а волосы собрала в хвост. Она не стала наносить макияж для съемки, поэтому показала в кадре естественную красоту. Для жаркого фото танцовщица выбрала роскошную локацию – качели на берегу моря, украшенные живыми цветами.

"Пока в Киеве зима, хочу поделиться с вами своим летом", – лаконично подписала фото Илона Гвоздева.



Илона Гвоздева в купальнике / Фото Instagram / @ilonagvozdeva

Стоит добавить, что на паркете "Танцев со звездами" хореограф появлялась в крайне откровенных сценических нарядах, а вот в повседневной жизни редко хвасталась пикантными фото. Илона Гвоздева принципиально не снимается обнаженной, ведь против эротических фотосессий выступает ее муж Иван.