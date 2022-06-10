Супруга президента Зеленского продолжает работать с международными политиками. На днях она выступила на пресс-конференции "Женщины в конфликтах".

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Елена Зеленская о женщинах на войне

Международное мероприятие состоялось в Брюсселе. Как заметила первая леди, он второй в мире о женских судьбах и лидерстве женщин в условиях войны. Одна из соорганизаторов – правозащитница Надежда Мурад. Она является лауреаткой Нобелевской премии мира, прошедшей пытки ИГИЛ.

"Я не могу говорить о войне на языке статистики и цифр. За ними теряются судьбы. У нас уже есть настоящие символы нашей войны. Это Оксана, медсестра из Лисичанска. Она продолжала ходить на работу и помогать больным вплоть до того момента, пока сама не осталась без ног, попав на вражескую мину. Оксана – символ жажды жизни и непреодолимой силы любви", – рассказала на конференции Елена Зеленская.

Лиза Чернышенко из Попасной. Ей всего 15. Она с огнестрельными ранениями села за руль и вывезла в безопасное место четырех раненых! Лиза – символ нашей бесстрашной молодежи. Татьяна Близняк, которая кормит дочь в киевском метро, что превратилось в бомбоубежище,

– добавила первая леди.

Жена президента подчеркнула, что таких примеров героизма женщин множество. Она поблагодарила за приглашение и возможность рассказать об этом Президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Мужчина и сам видел борьбу украинок, потому что посещал страну.

"Именно так и сказала сегодня: их нельзя назвать пассивными жертвами, у каждой из них – своя история сопротивления. Большинство наших медиков – женщины. 50% наших предпринимателей – женщины, и они работают, чтобы поддерживать экономику. В рядах ВСУ – 37 тыс. женщин. Уже более 1 тыс. женщин стали командирами", – сказала Елена Зеленская.

Есть такой популярный вопрос: какая ваша суперсила? Так вот, каждая наша женщина может ответить: моя суперсила – я украинка! И это не преувеличение. Наши женщины – супергероини, приближающие победу каждым днем своей жизни,

– подытожила она.

Елена Зеленская на пресс-конференции "Женщины в конфликтах" / Фото из инстаграма Елены Зеленской