Дружина президента Зеленського продовжує працювати з міжнародними політиками. Днями вона виступила на пресконференції "Жінки у конфліктах".

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Олена Зеленська про жінок на війні

Міжнародний захід відбувся в Брюсселі. Як зауважила перша леді, він другий у світі про жіночі долі та лідерство жінок в умовах війни. Одна зі співорганізаторок – правозахисниця Надія Мурад. Вона є лауреаткою Нобелівської премії миру, яка пройшла тортури ІДІЛ.

"Я не можу говорити про війну мовою статистики й цифр. За ними втрачаються долі. У нас уже є справжні символи нашої війни. Це Оксана, медсестра з Лисичанська. Вона продовжувала ходити на роботу й допомагати хворим аж до того моменту, поки сама не залишилася без ніг, потрапивши на ворожу міну. Оксана – символ жаги до життя й непереборної сили любові", – розповіла на конференції Олена Зеленська.

Ліза Чернишенко з Попасної. Їй усього 15. Вона з вогнепальними пораненнями сіла за кермо й вивезла в безпечне місце чотирьох поранених! Ліза – символ нашої безстрашної молоді. Тетяна Близняк, яка годує донечку в київському метро, що перетворилося на бомбосховище,

– додала перша леді.

Дружина президента наголосила, що таких прикладів героїзму жінок безліч. Вона подякувала за запрошення та можливість розповісти про це Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. Чоловій й сам бачив боротьбу українок, бо відвідував країну.

"Саме так і сказала сьогодні: їх не можна назвати пасивними жертвами, у кожної з них – своя історія спротиву. Більшість наших медиків – жінки. 50% наших підприємців – жінки, і вони працюють, щоб підтримувати економіку. У лавах ЗСУ – 37 тис. жінок. Вже понад 1 тис. жінок стали командирами", – сказала Олена Зеленська.

Є таке популярне питання: яка ваша суперсила? Так от, кожна наша жінка може відповісти: моя суперсила – я українка! І це не перебільшення. Наші жінки – супергероїні, які наближають перемогу кожним днем свого життя,

– підсумувала вона.

Олена Зеленська на пресконференції "Жінки у конфліктах" / Фото з інстаграму Олени Зеленської