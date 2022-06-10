Знаменитость опубликовала сообщение, которое посвятила всем защитникам нашей страны. Мишина рассказала историю друга, с которым вместе обучались в университете. Актриса хорошо знает его жену, старшего ребенка. За несколько недель до войны мужчина узнал, что во второй раз станет отцом.

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Ксения Мишина о друге, который воюет на передовой

Актриса рассказала, что это творческая личность, харизматичный парень, который, казалось бы, далек от войны. Однако он несколько раз пытался попасть в ВСУ, ему отказывали, а теперь воюет в одной из самых горячих точек на фронте.

То, чем он делится со мной, – ценная пища для духовного роста. Обычно мы говорим откровенно и честно. Он рассказывает мне ужасы войны, не украшая. После этого я плачу от страха и бессилия. Но один разговор был особенный. Тогда он сказал мне: "Ксю, одно знаю точно, Бог на войне есть!". Именно этот разговор перевернул все во мне, ведь если Бог на войне, значит все так, как нужно, значит все, что нужно – доверять,

– рассказала Мишина.⠀

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История мужественного воина

Друг Мишиной рассказал: "Штаб. Лисичанск. Кухня. На столе много общих чашек, из которых мы пьем. Я начинаю заваривать чай и вдруг понимаю: мне нужна моя чашка, которая в моем рюкзаке. Выхожу из кухни, прохожу коридор, делаю шаг в дверь, а в комнату меня заносит уже взрывная волна… В кухню прилетела ракета, чудом не взорвавшаяся, а рассыпавшаяся, сохранив наши жизни.

Еще недавно оккупанты взорвали в Северодонецке химический завод. Была задача отравить нас. Но ветер вдруг подул в их сторону! Снова ангелы увели! Ксю, таких историй море. Все они о Боге, о Боге на войне! О его любви и справедливости. Молитесь за нас, это то, что нам очень нужно".

Ксении очень страшно, она хочет умолять товарища остановиться, ведь его могут убить, а у него семья. Однако в глазах парня горит огонь – жажда свободной жизни. Актриса подчеркнула, что сейчас наша главная задача – молиться за воинов, присылая им энергию любви и веры: "Молиться и чувствовать гордость, ведь наши воины – это те, кто честно задал себе вопрос: "Кто, если не я?". И сегодня я спрашиваю вас: "Кто за них будет молиться, если не мы?".