Моя страна будет сопротивляться, – Тарабарова о том, как будет действовать в случае вторжения РФ
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Возможное российское вторжение на территорию Украины является одним из самых обсуждаемых вопросов современности. Светлана Тарабарова отреагировала на сложную политическую ситуацию и подчеркнула, что в случае обострения ее страна будет сопротивляться.
Об угрозе вторжения России говорят миллионы украинцев, однако звезды почти не вспоминают о ней. Сейчас необходимо объединяться, дать понимание врагу, что мы не будем сдаваться и бороться за свою страну. И совсем не нужно паниковать, так как этим только показываем страх.
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Светлана Тарабарова об угрозе российского вторжения
Певица Светлана Тарабарова призналась, что в свой адрес слышала много слов относительно того, как будет действовать в случае обострения ситуации в стране. Она, как и большинство украинцев, за последние дни ощущала гнев, панику, спокойную уверенность. Артистка отметила, что есть вещи, которые мы не можем изменить, поэтому она будет жить. Как выяснилось, в состоянии массовой паники это тоже очень сложная задача.
Буду действовать по ситуации. Если будет наступление – моя страна будет сопротивляться. А до тех пор я уберу все свои страхи в "тревожный чемоданчик", обниму малышей, встречусь с близкими, дам свою любовь и тепло тем, кто в этом больше всего нуждается. Посетим наших военных, потому что они – наша опора,
– подчеркнула артистка.
Угроза нападения России
- Разведка не исключала вероятное нападение России из-за стягивания российских войск к нашим границам. Предполагали, что агрессор может напасть в феврале.
- Украинская власть призывает людей не паниковать, поскольку это плохо влияет на экономику государства.
- А в НАТО не верят, что Москва может напасть.
- В России неоднозначно реагируют на сообщения о возможном вторжении. Министр иностранных дел сказал, "если это зависит от России, то войны не будет". Однако добавил, что "наступать грубо на их интересы" они не позволят.
Текст публикации Светланы Тарабаровой:
Сегодня все спрашивают: "Если все-таки случится беда, что будешь делать?". Как и все мы, я прошла все возможные стадии: от гнева и паники до спокойной уверенности. Есть вещи, которые мы не можем изменить, поэтому я буду жить. Так, как оказалось в состоянии массовой паники, это тоже очень сложная задача. Буду действовать по ситуации. Если будет наступление – моя страна будет сопротивляться. А до тех пор я уберу все свои страхи в "тревожный чемоданчик", обниму малышей, встречусь с близкими, дам сейчас свою любовь и тепло тем, кто в этом больше всего нуждается. Посетим военных, потому что они – наша опора. А светлая сторона музыки создана для того, чтобы дарить радость, тепло, счастье и надежду.