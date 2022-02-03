Моя сила и слабость, – MamaRika представила песню "На руках", которую посвятила мужу
Украинская певица MamaRika представила трогательную песню "На руках", которую посвятила любимому мужу Сергею Середе.
MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) воспитывает маленького сына, но творчество продолжает развивать. Первенец и возлюбленный вдохновляют ее на написание песен. Новый трек исполнительница посвятила любимому, об этом сообщает 24 канал.
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Премьера песни MamaRika
Невероятно нежный и романтичный трек "На руках" стал продолжением автобиографического периода в жизни знаменитости. В этой композиции MamaRika рассказала о чувствах к мужу.
Он – моя каменная стена. И когда в глазах нашего сына я вижу его изображение, понимаю, что моя сила и слабость только в его руках. Эту работу я посвящаю своему ближайшему другу, любви всей моей жизни – моему мужу,
– прокомментировала Анастасия.
Ранее певица уже выпускала треки, которые связаны с ее личной жизнью. Ко дню свадьбы состоялась премьера песни Maemo, а во время беременности Анастасия порадовала фанатов трогательной композицией Kava.
MamaRika – "На руках": смотрите видео онлайн
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