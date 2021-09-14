Моя мечта, – Анна Тринчер призналась, что планирует увеличить грудь

Украинская певица и блогер Анна Тринчер рассказала, что зимой, вероятно, сделает пластическую операцию и увеличит грудь. Об этом девушка мечтает уже давно.

Украинские знаменитости по-разному относятся к пластическим операциям. Блогер и певица Анна Тринчер уже в 20 лет мечтает изменить свое тело с помощью хирургического вмешательства.

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Анна Тринчер о пластических операциях

Звезда заявила, что не до конца довольна своим телом. Поэтому она планирует в ближайшее время увеличить грудь.

Это моя мечта. Вероятнее всего, сделаю это зимой. Нужен период, когда у меня не будет концертов, съемок и мероприятий, когда я смогу полностью пройти реабилитацию. Уже понемногу готовлю себя и всех своих родственников к этому,

– призналась Тринчер.

Девушка признала, что много работает над своей формой. Поэтому она не хочет скрывать фигуру за нарядом оверсайз.

"Обычно мой сценический костюм идет без юбки, то есть просто боди. Я подумала: "Я что, зря не ем сладкое, мучное, зря худею? Почему бы миру не увидеть мой результат?". Я хожу в спортзал, стараюсь. Вот кому всю эту красоту беречь?" – добавила Анна Трінчер.

Блогер призналась, что ее близкие нормально относятся к эротическим аутфитам и фотографиям: "У меня недавно была фотосессия в довольно откровенном образе – боди с открытыми ягодицами и колготки в сетку. Так получилось, что дедушка присутствовал на этой фотосессии, поскольку привозил реквизит и помогал мне. Я забыла, что он сидит в зале, и вышла вот так с голой задницей – он спрятался".



Анна Тринчер / Фото из инстаграма Анны Тринчер

Как звезды относятся к пластическим операциям