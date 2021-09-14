Моя мечта, – Анна Тринчер призналась, что планирует увеличить грудь
Источник:РБК
Украинская певица и блогер Анна Тринчер рассказала, что зимой, вероятно, сделает пластическую операцию и увеличит грудь. Об этом девушка мечтает уже давно.
Украинские знаменитости по-разному относятся к пластическим операциям. Блогер и певица Анна Тринчер уже в 20 лет мечтает изменить свое тело с помощью хирургического вмешательства.
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Анна Тринчер о пластических операциях
Звезда заявила, что не до конца довольна своим телом. Поэтому она планирует в ближайшее время увеличить грудь.
Это моя мечта. Вероятнее всего, сделаю это зимой. Нужен период, когда у меня не будет концертов, съемок и мероприятий, когда я смогу полностью пройти реабилитацию. Уже понемногу готовлю себя и всех своих родственников к этому,
– призналась Тринчер.
Девушка признала, что много работает над своей формой. Поэтому она не хочет скрывать фигуру за нарядом оверсайз.
"Обычно мой сценический костюм идет без юбки, то есть просто боди. Я подумала: "Я что, зря не ем сладкое, мучное, зря худею? Почему бы миру не увидеть мой результат?". Я хожу в спортзал, стараюсь. Вот кому всю эту красоту беречь?" – добавила Анна Трінчер.
Блогер призналась, что ее близкие нормально относятся к эротическим аутфитам и фотографиям: "У меня недавно была фотосессия в довольно откровенном образе – боди с открытыми ягодицами и колготки в сетку. Так получилось, что дедушка присутствовал на этой фотосессии, поскольку привозил реквизит и помогал мне. Я забыла, что он сидит в зале, и вышла вот так с голой задницей – он спрятался".
Анна Тринчер / Фото из инстаграма Анны Тринчер
Как звезды относятся к пластическим операциям
- Блогер София Стужук уже несколько раз ложилась под нож хирурга, потому что положительно относится к операциям. Более того, недавно она в прямом эфире показала, как Эдгар Каминский делал ей ринопластику, блефаропластику (пластику верхних век) и ниточный лифтинг.
- Джамала призналась, что ее пугает любое хирургическое вмешательство. Однако она одобряет пластические операции, потому что считает, что женщина должна взрослеть красиво.
- Певица Тоня Матвиенко менее позитивно относится к радикальным изменениям внешности. Она является сторонницей природной красоты, а потому убеждена, что под нож следует ложиться только по серьезным причинам.