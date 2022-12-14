Написал в самый трудный период службы, – военный-скриполь Moisei о песне на Евровидение и ВСУ

Одним из десяти финалистов Национального отбора Евровидения-2023 стал военный и музыкант Моисей Бондаренко (Moisei). Видеоролики, где артист играет на скрипке на линии столкновения, уже не один месяц покоряют соцсети, поэтому у него есть все шансы, чтобы его услышала и оценила вся Европа.

Видео Moisei, где играет на скрипке в военной форме, набирают миллионы просмотров в социальных сетях. Молодой музыкант признался, что не ожидал славы именно во время войны. По его словам, до 24 февраля он не встречал такого большого количества людей, которые будут благосклонны к нему и оценят его музыку.

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Незадолго до объявления об открытии заявок на Нацотбор-2023, Moisei создал свою первую сольную композицию под названием "I'm Not Alone", что символически означает "Я не один". Он говорит, что создал ее, когда молился в самый трудный период своей службы. В рамках спецпроекта 24 канала "На украинскую вечеринку в Британию", где мы пообщались со всеми финалистами Отбора Евровидения, Moisei рассказал, в каких условиях родилась его первая композиция, что думает о продюсере конкурса Pianoбоя и как отзывается о своей службе на фронте.

Понимал, что правильнее всего было пойти в армию, – о службе в ВСУ с 25 февраля

Символично, что полномасштабную войну вы застали, когда приехали с концертом в Одессу. После этого сразу отправились в ВСУ. Почему именно войско, а не волонтерское направление или культурный фронт?

Да, все произошло действительно очень символично. В тот момент я подумал, что самое полезное и правильное, что я могу сделать – это как абсолютно здоровый и молодой парень пойти служить и помогать. Это уже сейчас мне представилась возможность использовать ту способность, которую даровал мне Бог – играть в пользу страны. А потом мы просто хотели помочь чем можно. И самое полезное было – пойти служить.

Сначала мы отправились якобы в ТРО, но это оказалась военная часть, и 25 февраля мы вступили в ряды ВСУ. Хотя тогда было очень страшно и мы сомневались и боялись, но согласились, потому что понимали, что это именно то, что должны делать сейчас.

Почему не волонтерское направление? Мы тогда об этом не думали, потому что все понимали, что это полномасштабная война и страна нуждается именно в солдатах, людях, которые могут пожертвовать своим временем, жизнью и работать каждый день на победу. Мы понимали, что сейчас это правильный выбор и чувствовали себя уверенно, что находимся в правильном месте в правильное время.

Как часто вы ездите на передовую? Какова ваша специализация и бывали ли в горячих точках?

Я служу в медицинских силах, прошел обучение боевому медику. Часто бываем на передовой, а в последние месяцы – постоянно. Также работаю с "Культурным десантом", где мы ездим в самые горячие точки, недоступные для гражданских. Мы общаемся с военными, поднимаем боевой дух, просто стремимся побыть вместе и вообще настроить их, чтобы двигаться дальше и работать. Потому что все устают, всем тяжело, но все понимают, что сейчас нет возможности отдохнуть, опустить руки и расслабиться.

Расскажите немного подробнее о "Культурном десанте". Есть моменты из поездок, которые вас особенно поразили? Ибо есть мнение, что война "на нуле" часто совсем по-другому воспринимается, чем война в гражданских поселениях.

Да, идея "Культурного десанта" во главе с Колей Сергой сейчас состоит в том, чтобы ездить по деоккупированным территориям, и этот момент является эмоционально впечатляющим. В общем, Николай придумал очень классную возможность сформировать и собрать людей в кучу, которые могут помочь и помочь восстановить ментально и материально деоккупированные территории. Люди там очень любят обниматься, они очень искренни и радуются, что мы боремся. Если бы мы сложили руки и расслабились, этого могло бы не быть, но они очень счастливы и благодарны нам и всей Украине за то, что боремся и освобождаем территорию.

Moisei играет на скрипке в центре деоккупированного Херсона: смотрите видео

Это важная часть работы "Культурного десанта" и, слава Богу, что у меня появилась возможность получить эту командировку и поработать на деоккупированных территориях.

С какими творческими людьми вы нашли контакт и познакомились в этом году? Видим, что ваши фото активно комментирует Ярмак, тот же Коля Серга и другие. Что вы скажете о них?

Это очень странно и даже немного смешно, что во время войны я познакомился с гораздо большим количеством людей, чем до войны, являющихся настоящими патриотами, людьми, которые любят страну и хотят быть полезными. Это Ярмак, Коля Серга, Александр Чемеров... Большой список людей, я всех не перечислю, но их много. Я горжусь, что работаю вместе с ними. И никто не делает это на показ, все обретают силы и регулярно помогают, что стратегически очень важно в такой ситуации.

До войны я был знаком с Ярмаком. Как мужчина – он для меня авторитет. Я всегда равнялся на него, потому что еще с детства слушал его песни и имел возможность сыграть их и придумать какие-то партии. Поэтому для меня честь работать с таким человеком, который всегда поддерживал Украину. Именно он и побуждал меня пойти в ВСУ и вообще быть четким в своих желаниях, позициях и мировоззрении.

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Собратья просят поиграть на скрипке, – о музыке в окопах на передовой

Вы играете на скрипке с 13 лет, но о вас узнала вся Украина только в этом году. Вы могли бы представить, что большим шагом к украинскому шоубизнесу станет война?

Я об этом не думал и не знаю, целесообразно ли вообще рассматривать именно так, что я делаю. Я стараюсь быть максимально полезным на этой войне и использовать все, что могу делать: играть на скрипке и служить в ВСУ и, если получится, представить страну и спеть от всех нас. Что касается шоу-бизнеса и медийного пространства, я особо не думал. Сейчас у меня другие приоритеты и как-то не до этого. Самое главное сейчас – это служба и работа на победу.

Когда вы находитесь в армии, находите время для написания песен? Нравится ли вашим собратьям то, что вы часто играете на скрипке?

В общем, играю на скрипке везде, где есть свободная минутка. У меня есть любимый бункер, который находится в части, где я пишу музыку и пою при первой возможности. Для меня это отрада и там я нахожу покой. Это как какое-то понимание самим с собой. Так я могу пообщаться с Богом, помолиться, подумать, написать что-нибудь.

Как Moisei играет в бункере: смотрите видео

Я сам был удивлен, что мои собратья полюбили скрипку. Иногда просят даже поиграть, потому что хотят слушать музыку. Им это никогда не надоедало и я рад, что так могу ребятам дать отраду. Это очень приятно и чувствуешь себя полезным. Вообще круто посидеть с ребятами и пообщаться под скрипку.

Как они отреагировали на то, что вы попали в Национальный отбор?

Вы даже не представляете, какие прекрасные люди окружают меня с первого дня. Это уже не просто люди, а мои братья. В ком-то я вижу отца, в ком-то брата, и они очень влияют на мою жизнь, на мое психологическое состояние, поддерживают и помогают всем. Они увидели, что от меня есть польза, когда я играю на скрипке, и максимально поощряют и подталкивают к творчеству. Когда я подал заявку на конкурс, они очень обрадовались и поверили в меня. Они были уверены, что все получится, потому что слышали эту песню.

Я серьезно все это не воспринимал, но когда мне сказали, что прошел в лонглист, то обрадовались все. А когда уже сказали, что я в финале, то вообще счастью не было предела. Они мне действительно как родные люди. Также есть прекрасное командование, которое, во-первых, оценило песню, во-вторых, поддерживает и помогает во всем. Конечно, я стараюсь минимизировать время, которое нужно использовать в конкурсе, и выделил всего неделю для того, чтобы более или менее подготовиться. Но в приоритете остается все равно служба.

Написал песню в бункере, – о первой сольной композиции и участии в Евровидении

Почему именно Евровидение? Вы сами решили подать заявку на конкурс или кто-нибудь натолкнул вас на это?

Я создал песню в бункере, и она единственная и первая полноценная песня в жизни. Она была написана в самый трудный период моей службы. Я ее написал одним махом, каким-то образом. Я не знаю, как это произошло. В какой-то момент я взял маленькую гитару, а не скрипку, и облокотился на стенку, произнося молитву.

У меня было очень плохое психологическое состояние, потому что только приехал из командировки. Было несколько личных историй, случившихся с людьми, и меня это очень сильно поразило и немного подкосило. Я устал и не знал, что делать дальше. Поэтому я просто молился, произносил слова, которые вы слышите в этой песне, но на украинском языке. И зафиксировал их на диктофон, потом взял скрипку в руки и играл ту скрипичную партию, которая есть в этой песне.

Я вообще ничего не выдумывал, но она стала саундтреком несокрушимости духа, подняла меня на ноги и дала мне мотивацию работать дальше. Я вышел из бункера и дальше служил, был полон сил. Но это нужно было выплеснуть.

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Впоследствии я начал показывать ее собратьям, командованию, и мы вместе разбирали разные кусочки песни, каждый говорил свое замечание или предложение. Но я не знал, где показать эту песню и что с ней делать дальше. Потом я увидел, как Дмитрий Шуров зовет подавать заявки на Евровидение, также мои друзья сказали, что будут подаваться, и я подумал что попробую, может, она действительно понравится и в ней что-то есть. Я решил, а почему бы и нет?

Не последним образом повлияло чувство страха и смерти на этой войне, которые меня постоянно сопровождают и дают эту смелость. Возможно, до войны, я бы никогда не познакомился с Pianoбоем и нигде бы не ездил, я не знаю, что было бы. Но этот страх смерти и вероятность того, что завтрашнего дня может не быть, повлиял на то, что нужно делать все гораздо быстрее и не думать – правильно это или нет. Просто делать – писать музыку. У меня, как у музыканта, до войны, конечно, была мечта оставить как можно больше музыки после себя, распространить ее, чтобы люди слушали. Поэтому мне очень хотелось донести свои эмоции, которые я вкладывал в слова и ноты, поэтому я просто ее отправил на конкурс.

Moisei – I'm Not Alone: смотреть видео онлайн

Если говорить о Pianoбое, ваше знакомство началось с ним как на его концерте в воинской части. Расскажите об этом более подробно, и как после этого вы продолжили общение.

Самая большая радость для меня, как для инструменталиста, было встретиться и познакомиться с Pianoбоем. Когда я с ним пересекся в одном из военных госпиталей, я просто не выдержал, выпросился к нему на сцену, чтобы поиграть. Сказал, что скрипач. Он говорит: "А где твоя скрипка?" Я сказал, что она совсем рядом. Он говорит: "Ну бери, чего ты ждешь?" Мы пошли на сцену и имповизировали песню вместе, это была песня "Аллилуйя".

Это было просто невероятно, он подхватывал каждую мою ноту, понимал все, что я хочу сказать своей звукоизвлечением. Он невероятно чувствовал музыку и то, что я тоже хотел добавить в эту композицию. Во время выступления я никак не отдавал себе отчета, но уже потом, когда я увидел видео, понял, что это была магия. Он для меня просто суперуровень в украинском шоубизнесе – как профессионал своего дела, как инструменталист, у которого тоже, кстати, нет музыкального образования. И для меня это очень близко, я находил в нем то, что меня вдохновляет. Это настоящий подарок от Бога – встретить его, пообщаться и сыграть с ним, поимпровизировать.

То, что он пишет и играет на фортепиано, – это просто невероятно. Я его песни пел в детстве, под гитару, девушкам. Для меня это суперартист.



Moisei и Дмитрий Шуров на совместном выступлении / Фото с фейсбука Pianoбой

После того, как вы попали в десятку финалистов Нацотбора, к продюсеру Pianoбоя возникло много вопросов у фанатов, вдруг ли он не повлиял на то, что вы попали на конкурс. Как вы можете это прокомментировать?

Я не думал об этом. Потому что до меня не доходили такие слухи, и я не видел таких вопросов по поводу моего участия и знакомства с Pianoбоем. Я думаю, возможность играть с ним имел любой – и за границей, и здесь для военных, и вообще делать что-то полезное. Это мог быть любой. Ну и этот выбор принимает решение большая команда людей, не думаю, что это с ним напрямую связано.

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Хочу, чтобы люди хоть на секунду перенеслись в этот бункер, – о главном месседже сингла "I'm Not Alone"

Среди судей будет ваш коллега и собрат по войску Тарас Тополя. Его откомандировали еще в августе с фронта и теперь он займет кресло жюри. Что можете о нем сказать? Вы рады, что он будет вас оценивать?

Я видел, что судьей конкурса будет Тарас Тополя. Очень рад, что Тарас пошел воевать и тоже служит. Я горжусь, что такие люди в армии Украины. О том, что он будет судить, ничего не думаю, потому что это его работа. Мое дело – это показать песню, которую я написал. То, что у него будет на душе, в сердце и что он захочет сказать мне во время выступления – я думаю, он скажет, и если будет что – я отвечу. И Джамала тоже, и Юлия. Я буду только рад комментариям, замечаниям. Это супер, ведь это артисты, у которых есть опыт и музыкальный бекграунд за плечами. И слава Богу, если они мне что-нибудь скажут и будут судить справедливо и искренне. Я буду за это только благодарен.

Многие украинцы знают вас как скрипача, но не певца. Это ваша первая авторская песня, как вам такой опыт? Что лично для вас означает песня "I'm Not Alone"?

Я всегда играл большую часть времени на скрипке, на фортепиано, на гитаре, всегда писал мелодии, композиции, но полноценно написал первую песню на фронте в любимом бункере. Туда я прихожу при первой возможности, чтобы просто зарядиться, отдохнуть. Да, я никогда не показывал того, что пою, потому что не было наверняка таких обстоятельств и не пришло время, чтобы полноценно написать песню. Но именно тогда в бункере так получилось, и все сошлось, и я буду очень рад спеть ее 17 декабря на Нацотборе.

Лично для меня песня "Im Not Alone" – это напоминание себе, что мы не одни. Это молитва, мантра, это внутренний диалог с собой. Она очень многое для меня означает, потому что она первая и очень символическая. Но что главное – в ней есть напоминание, что у нас нет возможности сейчас сдаваться и расслабляться. Тогда я был очень устал и мне нужно было понять, почему я должен сейчас набраться сил и снова встать ноги. И эта песня стала именно этим смыслом.

Если вы победите на Нацотборе, какой главный месседж Украины вы хотите привезти в Ливерпуль?

Он вообще пропевается в песне. Меседж достаточно прост и фундаментален: я хотел бы, чтобы люди помнили, что они не одни и так мы сможем победить. И мир тоже должен понимать, что только вместе мы сможем победить зло. Скрипичная партия будет саундтерком к действию. Я надеюсь, что люди, которые находятся в похожем состоянии, как тогда был у меня, тоже найдут в песне эту мотивацию, почувствуют ее энергию. Я хочу, чтобы люди хоть на секунду перенеслись в этот бункер и погрузились в ту атмосферу.

И последний вопрос, который мы задаем всем финалистам. Как давно вы мечтали попасть на украинскую вечеринку в Британии?

Я никогда не думал и не мечтал поучаствовать в таком конкурсе и никогда бы не мог подумать, что Бог даст такую возможность. Я очень благодарен ему за это. Классно, что я максимально эффективно могу использовать свою способность играть во славу Божию, во славу Украины. Никогда об этом не думал и именно в это время как-то это произошло. Наверное, самые лучшие вещи так и случаются.