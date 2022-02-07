"Мои 14", – как Ольга Сумская выглядела 41 год назад

Украинская актриса Ольга Сумская часто делится с поклонниками архивными фотографиями. Звезда решила показать, какой была ее зима в 14-летнем возрасте.

Архивные фото известных людей всегда привлекают внимание публики. За страницей Ольги Сумской в ​​инстаграме следят 719 тысяч пользователей сети, с которыми она часто делится воспоминаниями.

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Новые архивные фото Ольги Сумской

На днях знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых изображена в 14-летнем возрасте. Фотографии были сделаны зимой, очень атмосферные и хорошо передают дух того времени.

Прошел 41 год, а Ольга до сих пор помнит неповторимые моменты детства. В сообщении актриса отметила, что все эти фото делал ее папа – Вячеслав Сумской. Она с нежностью и душевной теплотой вспоминает о самом родном человеке.

Мои 14. Запорожье. Зимой папа сам заливал каток во дворе возле нашего дома, и мы гоняли на простых коньках. Как я тогда мечтала о фигурных! Мое счастливое детство,

– написала Ольга под фото.

Как Ольга Сумская выглядела 41 год назад / Фото из инстаграма актрисы

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