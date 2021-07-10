Могла купить квартиру, – Оля Фреймут рассказала о самом большом гонораре

10 июля 2021 , 20:52
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"33 за 3" на канале ICTV

На телевидении Оля Фреймут почти 20 лет. За это время в ее жизни было много проектов и корпоративов. Самый большой гонорар она получила за праздник, который вела в новогоднюю ночь. За эти деньги звезда могла купить квартиру.

Раскрывать точную сумму Ольга Фреймут не стала. Неизвестно и то, в каком году она провела свой самый дорогой корпоратив, и сколько тогда стоили квартиры в Киеве. Однако ведущая заверила, что гонорар стал неожиданностью даже для нее.

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Был новогодний корпоратив. После корпоратива рассчитались, я дома посмотрела и поняла, что могу купить квартиру,
 –  вспомнила Оля Фреймут.

Хоть ее муж Владимир Локотко является генеральным директором "Нового канала", возвращаться на телевидение знаменитость не спешит. Все потому, что Фреймут не нравится, как она выглядит в кадре. Хотя, по ее словам, она "очень хорошая ведущая".

Сейчас звезда не гонится за популярностью и зарабатывает на жизнь благодаря этикету. Деньги Оле Фреймут приносят лекции, конференции, книги.

Какие гонорары получают украинские звезды

  • Эксколега Оли Фреймут Сергей Притула рассекречивал самый большой гонорар за всю карьеру. За проведение одного корпоратива он заработал 10 тысяч долларов.
  • Лидер The Hardkiss Юлия Санина признавалась, что наименьший гонорар группы составлял от 10 до 20 тысяч гривен.
  • Популярная Оля Полякова в начале карьеры зарабатывала еще меньше. Ее гонорар за выступление составлял всего 15 долларов.
Автор: Марина Джура