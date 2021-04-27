О первом заработке Поляковой на сцене рассказала ее экс-продюсер Ирина Ковальская. Именно она обеспечивала Олю всем необходимым и помогла ей начать творческий путь.

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Ирина рассказала, что познакомилась с Поляковой благодаря ее дяде, который делал ремонт в студии. Ковальской понравилась работа и она предложила бартер: рекламировала мужчину, а он выполнял ремонтные работы. Впоследствии работник привел свою племянницу, которая хотела петь. Это была Оля.

Гонорары Оли Поляковой

Первый гонорар артистки за выступление составил 100 долларов. Однако сама исполнительница получала лишь 15 долларов.

Ковальская рассказала, что обеспечивала певицу всем необходимым: покупала сценическую одежду, косметику, оплатила курсы визажа. Также иногда Ирина помогала подопечной с оплатой аренды квартиры.

За несколько лет гонорар артистки повысился до тысячи долларов. Из этой суммы она получала 150.

Первый продюсер Оли Поляковой о ее гонорарах: смотрите видео онлайн