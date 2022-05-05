Мое сердце разбито, – Элтон Джон призвал организовать гуманитарный коридор для мариупольцев

Британский артист Элтон Джон обратился к мировому сообществу и призыву организовать немедленный полноценный гуманитарный коридор для находящихся в блокаде жителей Мариуполя.

Уже более 2-х месяцев защитники Мариуполя держат оборону города, хотя силы противника значительно превосходят. Каждый день россияне обстреливают мариупольцев из всего имеющегося оружия. Сбрасывают тяжелые бомбы на хранилища, где скрываются сотни гражданских людей.

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Элтон Джон призвал спасти Мариупольцев

Всемирно известный музыкант опубликовал на личной странице в твиттере щемящее сообщение. Он обратился ко всему миру и призвал организовать для жителей Мариуполя немедленные гуманитарные коридоры, чтобы все, кто уже долгое время находится в блокаде, смогли уехать из разрушенного города.

Более 245 тысяч украинцев живут с ВИЧ, многие покидают дома и покидают близких, но, к сожалению, не все украинцы находятся в пределах досягаемости. Я бывал в Мариуполе, и мое сердце разбито оттого, что доступ туда еще ограничен. Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней,

– подчеркнул Элтон Джон.

Отметим, что украинские звезды также постоянно подчеркивают, что необходимо немедленно спасти мариупольцев. Только в хранилищах "Азовстали" находятся многие наши раненые защитники, гражданские люди и военные, которые несмотря на беспощадные обстрелы показывают невероятный героизм и продолжают держать оборону города. Одной из знаменитостей, которые особое внимание уделяют призывам к освобождению Мариуполя, является Злата Огневич. Певица общается с женами бойцов "Азова", обнародует обращения, в которых призывает спасти всех, кто в блокаде, пока не поздно.