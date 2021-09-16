Модель Эльзу Хоск обвинили в распространении детской порнографии после фото с дочкой

Шведская модель Эльза Хоск недавно опубликовала серию откровенных фото, где полностью обнаженная позирует с такой же дочерью на фоне небоскребов Нью-Йорка. Но такие снимки не все восприняли однозначно. Сейчас модель объяснила, почему не считает это порнографией.

32-летняя модель Эльза Хоск опубликовала снимки несколько дней назад, но удалила их. Женщину начали критиковать за обнаженные фото, на которых фигурирует ее 7-месячная дочь Тууликки. В своих инстаграм-сториз она объяснила, что с детства ее учили не стесняться своей наготы, ведь это совершенно естественно.

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Вау. Не знала, что разместить фото с моим голым ребенком – это детская порнография. Это естественная вещь... Если какой-то больной человек считает, что это порнография, то тогда это проблема его, а не моя. Я отказываюсь жить в соответствии с представлениями напуганных или больных людей. Я не живу в таком страхе,

– заявила модель.

"Когда я росла в Швеции, то была обнаженной все время. В доме, на пляжах, на публике... Это было естественно для нас, ведь нас не учили, что наши тела нужно прятать в страхе за то, что незнакомцы могут подумать. Считаю, что такой опыт создал очень здоровые отношения с наготой и моим собственным телом. Я никогда не чувствовала себя странно, когда ходила голой, – добавила Эльза Хоск.

Несмотря на это, фотографий на ее странице уже нет. Впрочем, они остались в других аккаунтах инстаграма.

Если вы считаете, что это порно, пусть вам будет стыдно, а не мне. Я уважаю выбор каждого. Только вам решать, что делать с вашим телом, или какие фото размещать. Не беспокойтесь за безопасность моего ребенка. Она там – где ей положено быть. Буквально – обнаженная и в моих руках,

– подытожила модель.

"Давай я расскажу тебе о городе, в котором влюбилась в твоего отца", – подписала ранее свои снимки модель, автором которых стал ее возлюбленный Томас Дейли.



Эльза Хоск отреагировала на обвинения о порнографии в фотосете / Фото с инстаграм-сториз модели

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