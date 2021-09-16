Модель Ельзу Госк звинуватили у поширенні дитячої порнографії після фото з донькою

Шведська модель Ельза Госк нещодавно опублікувала серію відвертих фото, де повністю оголена позує з такою ж донькою на тлі хмарочосів Нью-Йорка. Але такі знімки не всі сприйняли однозначно. Наразі модель пояснила, чому не вважає це порнографією.

32-річна модель Ельза Госк опублікувала знімки кілька днів тому, але згодом їх видалила. Жінку почали критикувати за оголені фото, на яких фігурує її 7-місячна донька Тууліккі. У своїх інстаграм-сторіз вона пояснила, що з дитинства її вчили не соромитись своєї оголеності, адже це абсолютно природньо.

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Вау. Не знала, що розмістити фото з моїм голим дитиною - дитяча порнографія. Це природна річ… Якщо якась хвора людина вважає, що це порнографія, то тоді це проблема його, а не моя. Я відмовляюся жити відповідно до уявлень наляканих або хворих людей. Я не живу в такому страху,

– заявила модель.

"Коли я росла у Швеції, то була оголеною весь час. У будинку, на пляжах, на публіці ... Це було природно для нас, адже нас не вчили, що наші тіла потрібно ховати в страху за те, що незнайомці можуть подумати. Вважаю, що такий досвід створив дуже здорові відносини з наготою і моїм власним тілом. Я ніколи не відчувала себе дивно, коли ходила голою, – додала Ельза Госк.

Попри це, фотографій на її сторінці вже немає. Втім, залишились в інших акаунтах інстаграму.

Якщо ви вважаєте, що це порно, то нехай вам буде соромно, а не мені. Я поважаю вибір кожного. Тільки вам вирішувати, що робити з вашим тілом, або які фото розміщувати. Не турбуйтеся за безпеку моєї дитини. Вона там - де їй належить бути. Буквально – оголена і в моїх руках,

– підсумувала модель.

"Давай я розповім тобі про місто, в якому закохалася у твого тата", – підписала раніше свої знімки модель, автором яких став її коханий Томас Дейлі.



Ельза Госк відреагувала на закиди про порнографію у фотосеті / Фото з інстаграм-сторіз моделі

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