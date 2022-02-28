Согласно списку Apple Music, на первой позиции чарта стоит группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В этом году рэперы завоевали возможность представлять Украину на международном конкурсе Евровидения.
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В общем, пятерку самых прослушиваемых песен в Украине возглавили:
- Kalush Orchestra – Stefania;
- "Океан Эльзы" – "Не твоя война";
- ЯРМАК – "22";
- "Океан Эльзы" – "Обійми";
- "Океан Эльзы" – "Без бою".
Судя по списку, жители Украины сосредоточились на отечественных исполнителях и предпочитают песни, поднимающие патриотический дух.
Топ 100 Apple Music: Ukraine / Скриншот с официального сайта
Что касается других 95 композиций, то среди них можно найти и российских исполнителей, к примеру, Егора Крида, Люсю Чеботину, Miyagi & Andy Panda, Скриптонита, HammAli & Navai и других.
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