"Многие знакомые уехали": почему Wellboy с мамой не покинул Киев во время войны

Украинский артист Wellboy в первые дни войны не покинул Киев, а прятался с мамой в бомбоубежище. Он признался, что у него даже не было мыслей ехать на запад или за границу.

Украинский артист Антон Вельбой (Wellboy) узнал войну, услышав взрывы. Утром 24 февраля он вместе с мамой отправился в бомбоубежище, где пересиживал обстрелы.

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Почему Wellboy не уехал из Киева

Исполнитель признался, что за время жизни в укрытии он ни разу не предложил маме уехать за границу или на запад Украины. У него даже не было таких мыслей, хотя его друзья часто предлагали ему пересидеть войну в них.

"Мне говорили: "Антон, приезжай к нам". У меня есть друзья в Черновицкой области, во Львове. Многие мои ребята из студии, друзей, знакомых поехали туда, во Львов. Но у меня как-то не возникало мысли. Все говорили в один момент, что Киев очень защищенное место, и это как-то спасало. Плюс, я смотрел Арестовича и он говорил: "Все ок, все гуд". Поэтому я даже не думал ехать куда-то: или за границу, или на запад. Мне хотелось домой", – поделился Wellboy.

Артист также добавил, что ему нравится советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович: "Я бросаю ему огромный респект. Он артист еще тот. Он большой украинский артист, и я хочу с ним фит".

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Как Wellboy жил в бомбоубежище

Певец рассказывал, что в укрытии, которым стал бар на Золотых воротах, скрывалось около 80 человек в первые дни войны: "И людей максимально разных – от молодых до уже зрелых мужчин, бабушек, дедушек. Сначала все очень боялись мародеров. Я помню эти проверки, пароль "паляниця". Это прямо как в фильме было".

По словам Wellboy, все они сдружились. Его мама варила супы, а вечером все пели песни вместе с композиторами и музыкантами, также скрывавшимися в бомбоубежище.